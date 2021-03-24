Papa da kemer sıkıyor: Kardinallerin maaşlarında kesinti kararı

Son dönemde corona virüsü sebebiyle ciddi bir gelir kaybına uğrayan Vatikan’da kritik bir karar alındı. Papa Francis’in açıkladığı karar doğrultusunda 1 Nisan’dan itibaren Vatikan’da görevli kardinal ve üst düzey din insanlarının maaşlarında yüzde 10’luk bir kesintiye gidileceği açıklandı.

Papa’nın bu kararı diğer din insanları ve çalışanların işlerini kaybetmemesi için aldığı belirtilirken, maaşında kesintiye gidilecek kesimin sayıca oranla az olduğu belirtildi.

Papa Francis’in ekonomik olarak zor zamanlarda insanları işten çıkarmak istemediği de belirtildi. Vatikan’da çalışan ve Roma’da yaşayan kardinaller genelde 4.000-5.000 euro maaş alıyor ve genelde büyük evlerde ortalama kiraların altında kalıyor. Özellikle ruhani sınıfta görevlilerin harcamalarının daha az olduğu belirtilirken Vatikan’da görevli polis, itfaiye eri, temizlikçi, sanat eseri restoratörü gibi kişilerin günlük harcamalarının daha fazla olduğu belirtildi.

Öte yandan çalışanların maaşlarına 2023 yılına kadar zam yapılmayacağı da kaydedildi.

Corona virüsü salgını sebebiyle zor günler geçiren Vatikan’da gelirlerin 2020’ye oranla yüzde 30 düşmesi bekleniyor. Bunun sebebi olarak da Vatikan’daki müzelerin ve kiliselerin kapanması ya da az sayıda ziyaretçiyi ağırlaması gösteriliyor. Vatikan’ın bu yıl yaklaşık 50 milyon euroluk bir zararda olacağı öngörülüyor.