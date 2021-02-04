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Zehirlenen Alexei Navalny’e ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'e zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı Omsk Hastanesinde ilk müdahaleyi yapan Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında hayatını kaybetti. Doktorun ölüm nedeni ise kalp krizi olarak duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:47, 04/02/2021
Haberler Dünya
Zehirlenen Alexei Navalny’e ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny, seyahat ettiği uçakta zehirlendiği iddiasının ardından uçak, acil olarak Omsk kentine iniş yapmıştı.

Burada hastaneye kaldırılan Navalny’ ilk müdahaleyi gerçekleştiren Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Doktorun, Alexei Navalny’nin ilk müdahalesinin yapıldığı yoğun bakım ünitesinde öldüğü, ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu açıklandı.

MESLEKTAŞI, ÖLÜMÜNE “BEKLENMEDİK” DEDİ

Dr. Maksimishin’in meslektaşlarından Maria Morozova, Maksimishin’in ölümünün beklenmedik olduğunu ifade etti. Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Kremlin ise bu iddiaları yalanlamıştı. (İHA)

 

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