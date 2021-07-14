Avrupa Merkez Bankası’ndan dijital euro adımı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, bugün yaptığı toplantının ardından dijital euro uygulamasının araştırma aşamasının başlatılacağını duyurdu.

Nakit paranın tamamlayıcısı olacağı belirtilen dijital merkezi para biriminin araştırma aşamasında odak gruplar oluşturularak kullanıcıların istekleri belirlenecek.

Araştırmaya akademi ve özel sektör temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Euronun önümüzdeki yıllarda sanal para birimi birimi haline de getirilmesi için başlatılan çalışma, nakit paraların geleceği için önem arz ediyor.

ECB’nin kararının ardından, para birimi olarak euroyu kullanan ülkelerin maliye bakanlarının oluşturduğu Eurogroup’un Başkanı Paschal Donohoe toplantıya gelerek ECB Yönetim Konseyini tebrik etti ve projeye tam desteğini dile getirdi.

GERİ DÖNÜŞLER OLUMLU

Donohoe “Dijital euro hakkındaki raporumuzu yayınladığımızdan bu yana dokuz ay geçti. Bu süre içinde, daha fazla analiz gerçekleştirdik. Vatandaşlardan ve profesyonellerden çeşitli görüşler aldık ve cesaret verici sonuçlar aldığımız bazı deneyler yaptık. Tüm bu sonuçlar bizi vites yükseltmeye ve dijital euro projesini başlatmaya karar vermeye itti” dedi.

Konu ile ilgili araştırma aşamasının 24 ay sürmesi, bu süre zarfında ise tasarım ve dağıtımla ilgili kilit konuların ele alınması hedefleniyor.

AMAÇ ÇEVRECİ PARA VE SUÇLA MÜCADELE

Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, dijital euronun nakit paranın alternatifi değil onun tamamlayıcısı olduğu belirtildi. Dijital euronun amaçları arasında ise yasa dışı faaliyetlerle mücadele, finansal istikrara yardımcı olma ve para politikası üzerinde istenmeyen etkilerin önlenmesi olduğu bildirildi.

Merkezi dijital para birimleri konusunda dünyadaki pek çok merkez bankasının da araştırmaları ve faaliyetleri bulunuyor. Bloomberg’in bildirdiğine göre ABD, Kanada gibi gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının yanısıra aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı gelişmekte olan ülkeler bu teknoloji hakkında çeşitli araştırma faaliyetleri yürütüyor.

DİJİTAL EURO NEDİR?

ECB’nin bugüne kadarki açıklamalarına göre dijital euro, genel olarak teknolojik esinini Bitcoin gibi kripto paralar üzerinden alsa da teknolojik olarak onlardan bir miktar farklı. Bitcoin’e göre çok daha az enerji tüketen dijital euronun çevre dostu olacağı bildiriliyor. Ayrıca yine dijital euronun, kullanılan nakit paradan daha çevreci olduğu iddia ediliyor. Nakit paranın imalatı için doğada bulunan çeşitli maddelerin çıkartılması ve işlenmesi gerekiyor. Dijital euronun ise harcadığı enerji bakımından nakit paradan çok daha çevreci olduğu belirtiliyor.

Ayrıca nakit paralarda ve kripto paraların kullandığı blok zinciri teknolojisi sayesinde gerçekleştirilen anonim ödeme yapabilme konusunda dijital euro kullananların çeşitli sorunlarla karşılaşabileceği düşünülüyor. Yine bu sistemin paranın takibini kolaylaştırması ve suçla mücadele konusunda devletlere avantajlar sağlaması bekleniyor.

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