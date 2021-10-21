İstanbul’da ekmeğe erken zam!

İstanbul Ticaret Odası, ekmek fiyatlarının 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasına yönelik zam talebini iki ay sonra kabul etti. Resmi tarife değişikliğinin en erken kasım ortası en geç ocakta olması bekleniyor. Ancak, maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren 5 ilçedeki bazı fırıncılar, 1 Eylül'den itibaren ekmeği 2.5 liradan satmaya başladı.

Gamze BAL

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İstanbul’da ekmek fiyatlarının 2 TL’den 2.5 TL’ye çıkmasını öngören zam talebi, İstanbul Ticaret Odası’nca (İTO) iki ay sonra kabul edildi.

Ticaret Bakanlığı’na gidecek kararın, İTO’nun kasım ortasında yapacağı meclis toplantısına yetişmesi bekleniyor.

Ancak sozcu.com.tr olarak edindiğimiz bilgilere göre, özellikle un fiyatlarındaki artıştan yakınan bazı fırıncılar, 1 Eylül’den itibaren 275 gram ekmeği 2.5 liradan satmaya başladı.

İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ekmeğin 1 Eylül’den itibaren 2.5 liradan satıldığı ilçeleri Kadıköy, Üsküdar’ın bir kısmı, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz olarak açıkladı.

RESMİ ZAMMA RAMAK KALDI

Sozcu.com.tr’ye konuşan İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “8 Ağustos’ta 230 gram ekmeğin 2.5 TL’ye çıkarılmasını talep etmiştik. İTO yönetim kurulu, iki ay boyunca bekletilen talebimizi 19 Ekim’de uygun gördü ve karar verecek 5’li komisyonu, talebimizi oylamak üzere toplantıya davet etti” dedi.

Demir’in verdiği bilgiye göre, zam talebini oylayacak 5’li komisyon içinde yer alan İTO yönetimi komitenin zam talebini onaylarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de şerhli olarak onay verdi. Belediye yetkilisinden ekmeğin zamlanmasına onay çıktı ancak talep edilen 2.5 liralık tutar fazla bulundu.

Demir, “Komisyon kararı şerhli. Ancak öncekiler de şerhliydi. Talebimiz iki geçer oy almış haliyle Ticaret Bakanlığı onayına gidecek. En erken kasım ayının ortasında ekmek fiyatlarının zamlanmasını bekliyoruz” dedi.

Ancak bakanlığın ne olumlu ne olumsuz herhangi bir yanıt vermeme ihtimali de var. Bu durumda İTO Meclisi’ne iki ay boyunca herhangi bir zam kararı sunamayacaklarını söyleyen Demir, “Ocak ayına kalmış olacak. Yıl bitmeden ekmeğin zamlanmasını öngörüyoruz ancak bakanlıktan gelecek yanıta göre iki ay sonrasına da kalabilir” diye konuştu.

FIRINCILAR ODASI DA PAZARLIK MASASINDA

İstanbul’da ekmek fiyatları için iki tarife belirleniyor. İstanbul Fırıncılar Odası, zam taleplerini Esnaf Odaları Birliği’ne sunarken, İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi de zam talebini İstanbul Ticaret Odası yönetimine götürüyor.

Esnaf Odası’yla yaptıkları görüşmeler hakkında ilk kez sozcu.com.tr’ye bilgi veren İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Girdi maliyetlerimizde aşırı derecede artışlar yaşanıyor. Biz de ekmeğin zamlanması için görüşmeler yapıyoruz, masadayız, pazarlıktayız ancak henüz netleşmedi” dedi.

Çetin, 230 gram ekmeğin 2.5 TL olmasını talep ettiklerini açıkladı.

EN ÇOK UN FİYATLARI ZORLUYOR

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise, söz konusu ekmek zammı taleplerinin sebebinin artan maliyetler olduğunu aktardı.

Un fiyatlarının 2021 Ocak’tan bu yana yüzde 40’dan fazla zamlandığı bilgisini veren Balcı, “Özellikle un fiyatlarındaki artış çok fazla. İşletme giderlerimizde aynı dönem aralığında yüzde 30-35’lik bir artış var” diye konuştu.

İstanbul’da ekmek fiyatları en son Mayıs 2021’de zamlanarak 1.75 TL’den 2 TL’ye çıkmıştı. Son 20 ayda 3 kez fiyat tarifesi güncellendi.