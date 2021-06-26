IMF’den eksi rezervli Merkez Bankası’na müjde

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) üye ülkelerin merkez bankalarına toplamda 650 milyar dolarlık IMF parası (SDR-özel çekme hakları) aktarması planında son aşamaya gelindi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırarak aktardığına göre, dün Kristalina Georgieva başkanlığında toplanan IMF İcra Kurulu, 25 üyenin tamamının oyuyla teklife onay verdi.

Teklif, pandemiyle mücadelede üye ülkelere yeni bir kaynak oluşturmayı öngörüyor.

NİHAİ ONAY AĞUSTOSTA GELEBİLİR

Teklifin son olarak 190 üye ülkenin maliye bakanları ya da merkez bankası başkanlarının katılımıyla toplanacak guvernörler kurulunda nihai onayı alması bekleniyor.

IMF Başkanı Georgieva, nihai onay için ağustos ayına işaret etmişti.

650 milyar dolarlık IMF parası aktarımı, kurumun tarihinde üye ülkelere yaptığı en büyük kaynak aktarımı olacak. Küresel likiditeyi artırmayı hedefleyen IMF, esas olarak gelişen ve düşük gelirli ülkelerin borçlarını çevirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Teklif, IMF ve Dünya Bankası’nın bu yılın nisan ayı başında yaptığı bahar toplantılarında gündeme gelmiş ve destek almıştı. IMF yönetiminde en fazla ağırlık sahibi ülke olan ABD de, teklife destek vermişti.

TÜRKİYE'YE 6,4 MİLYAR DOLARLIK AKTARIM OLABİLİR

Önerinin hayata geçmesi durumunda, Türkiye’ye ülke kotası doğrultusunda 6 milyar 370 milyon dolarlık IMF parası (SDR) aktarılacak. Bu para da TCMB brüt rezervlerine eklenecek.

Ülke kotası en yüksek ülke olan ABD, rezerv aktarım planı gerçekleşirse 113,4 milyar dolarlık IMF parası aktarılacak.

Diğer üyeler de kotaları ölçüsünde IMF parası alacak.

Türkiye gelen bu parayı SDR olarak brüt rezervlerinde tutabilir. Üye ülkeler, IMF parasını dolara ya da diğer fiat paralara çevirip harcayabilir ancak genelde SDR'ı çok zorda kalmadıkça harcamıyorlar.

Mevcut durumda yaklaşık 1,5 IMF parası TCMB brüt rezervlerinde duruyor. Bu para, IMF'nin üye ülkelere kredi olarak aktardığı paradan farklı.

MERKEZ’İN REZERVİ EKSİDE

18 Haziran itibarıyla TCMB'nin brüt 97,3, net 18,5 milyar dolar rezervi bulunuyor. Net rezervden swap ile bankalardan ödünç alınan döviz ve altınlar çıkarıldığında kalan rakam -47,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu rakamdan da Hazine'nin döviz ve altın varlıkları çıkarıldığında TCMB'nin net döviz pozisyonu -57,3 milyar dolarla tarihi düşük seviyelerde yer alıyor. Yaklaşık 8 aydır rezervler bu seviyelere demir atmış durumda.

Düşük faizle başta inşaat olmak üzere ekonomiyi canlandırırken kurdaki artışı frenlemek için TCMB döviz rezervlerinden yaklaşık 128 milyar dolar harcanması, uzun süre ülke gündeminde yer almıştı.

Rezervlerin ekside olması, Türkiye ekonomisi ve TL üzerindeki en önemli risklerden biri olarak kabul ediliyor.

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