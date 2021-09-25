Kurda hipertansiyon beyin kanaması yaptırır

Doların yüksek seviyelerinin ihracat için bir avantaj olduğunu dile getiren Mustafa Gültepe, “Kurda dalga yüksek. İniş çıkışlarla hipertansiyon olmasını kimse istemez. Beyin kanaması yaptırır” dedi.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi sonrası yön değiştirmeye başlayan tedarik ve sipariş haritası ile birlikte öne çıkan hazır giyim sektörü, Anadolu'yu üretim üssü haline getirmeye hazırlanırken, yüksek enflasyon yatırımcıyı zorluyor.

Enflasyonda gelinen seviyelerin devam etmesi halinde, üretici ve ihracatçının 2021'de ayakta kalabilmek için 9 TL'lik bir dolar kuru seviyesine ihtiyaç duyduğunu aktaran İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “Reel enflasyonu markete indiğinde herkes görüyor. Rekabet edebilmem için dolar kuru yılı 9 TL seviyesinde kapatmalı ki; yüzde 20-25 üzerinde zam vereyim çalışanlara. Kur 8.50'nin altına inerse ayakta kalma şansım yok. Kâr eden bir işletme olma şansım yok. En iyi konfeksiyonun kâr oranı yüzde 5-10 oluyor” diye konuştu.

REKABET İÇİN GEREKLİ

Gültepe, dün gerçekleşen basın toplantısında gelişmeleri değerlendirdi. Enflasyonun üzerindeki kur seviyesinin üretim ve ihracatı desteklediğini dile getiren Gültepe, şöyle devam etti: “Yabancılar Türkiye'yi bizden daha iyi takip ediyor. TL'nin değer kaybını hesaplayarak Türkiye'ye siparişleri kaydırıyorlar. Kurda dalga yüksek. İniş çıkışlarla hipertansiyon olmasını kimse istemez. Vücudun kimyasını bozar, beyin kanaması yaptırır. Beyin kanaması olmadan aradaki dengenin sağlanması lazım.”

386 bin kişiye iş yarattık

İHKİB Başkanı Gültepe, 10 yılda 15.2 milyar TL'lik yatırımla 386 bin kişiye istihdam sağlandığını açıkladı. Gültepe, Türkiye'nin dünyada ilk 5 üretici içinde olduğuna işaret ederek, ilk 3'te olmayı hedeflediklerini belirtti.