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Mansur Yavaş’tan hayvan yetiştiricilerine müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayvan yetiştiricilerine müjde verdi. Yavaş, paylaşımında "Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek. Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:02, 26/03/2021
HaberlerEkonomi

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek” diyerek şu ifadeleri kullandı:

* Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz.

* Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler.

“İLK ETAPTA 3 İLÇEMİZDE 153 MANDA DAĞITACAĞIZ”

Mansur Yavaş’ın paylaştığı videoda projeyle ilgili bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mevkin Tüzün şu ifadeleri kullandı:

* Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın en büyük projesi olan Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi kapsamında hayvancılık faaliyetlerimizin yürütülmesine devam ediyoruz.

* Ankara ili genelde siyasetin başkenti gibi gözükse de tarımında çok önemli kentlerinden bir tanesidir. Bu bağlamda manda üreticiliğini destekleyecek bir projeye başladık.

* İlk etapta 3 ilçemizde 51 üreticimize gebe olarak dağıtımını gerçekleştireceğimiz mandalarımızla beraber yaklaşık 153 adet dağıtacağız. İlimizdeki manda varlığını arttıracağız.

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