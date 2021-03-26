Mansur Yavaş’tan hayvan yetiştiricilerine müjde

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek” diyerek şu ifadeleri kullandı:

* Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz.

* Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler.

“İLK ETAPTA 3 İLÇEMİZDE 153 MANDA DAĞITACAĞIZ”

Mansur Yavaş’ın paylaştığı videoda projeyle ilgili bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mevkin Tüzün şu ifadeleri kullandı:

* Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın en büyük projesi olan Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi kapsamında hayvancılık faaliyetlerimizin yürütülmesine devam ediyoruz.

* Ankara ili genelde siyasetin başkenti gibi gözükse de tarımında çok önemli kentlerinden bir tanesidir. Bu bağlamda manda üreticiliğini destekleyecek bir projeye başladık.

* İlk etapta 3 ilçemizde 51 üreticimize gebe olarak dağıtımını gerçekleştireceğimiz mandalarımızla beraber yaklaşık 153 adet dağıtacağız. İlimizdeki manda varlığını arttıracağız.