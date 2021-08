Ahmet Davutoğlu: Allah bir daha bize böyle bir acı göstermesin

Manavgat’taki yangın yerlerinin ardından Akseki-Hocaköy kesimini ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Envanterlerimizden uçaklarımız eksik olmasın, bakımları eksik olmasın, koordinasyonumuz eksik olmasın, helikopterlerimiz eksik olmasın, hazırlıklarımız eksik olmasın. Hepimize görev düşüyor. Doğa, mekan bize bir emanettir. O emaneti korurken sadece kendi varoluş alanımızı değil, torunlarımızın varoluş alanlarını da koruduğumuzun bilincine varalım. Allah bir daha bize böyle bir acı göstermesin” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya Akseki-Hocaköy mevkiinde, yangının devam ettiği bölgelerden seslendi. Davutoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“HER AĞACA SAHİP ÇIKALIM”

* Maalesef dumanlar burada da yükseliyor. Bu dumanlar hepimizin yüreğini dağladı. Buradan bütün milletime sesleniyorum: Bu afeti de inşallah aşacağız ama bu güzel aziz ülke üzerindeki her ağaca sahip çıkalım. Ülkeyi yönetenler kim olurlarsa olsunlar, bu toprakların insanlarına verdikleri değeri bütün hayvanlara, bütün doğaya da verelim.

* Görüyorsunuz, arkamızda dumanlar yükseliyor. Orada yanan her ağaç canlı. Orada o ağaçlarla birlikte yanan her börtü böcek canlı. Bu doğaya sahip çıkalım ve bir yangın ülkesi olduğumuzu, bir sel, bir deprem ülkesi olduğumuzu unutmaksızın her türlü tedbiri alarak her türlü felakete hazır hale gelelim. Aksi takdirde yüreklerimiz dağlanmaya hep devam eder.

“ÜMİT EDERİM Kİ HERKES GEREKLİ DERSLERİ ALIR”

* Envanterlerimizden uçaklarımız eksik olmasın, bakımları eksik olmasın, koordinasyonumuz eksik olmasın, helikopterlerimiz eksik olmasın, hazırlıklarımız eksik olmasın. Ama en önemlisi de asırların oluşturduğu bu ormanlara, yüz yılların, bin yılların oluşturduğu doğaya karşı sorumluluk bilincimiz eksik olmasın. Hepimize görev düşüyor.

* Doğa, mekan bize bir emanettir. O emaneti korurken sadece kendi varoluş alanımızı değil, torunlarımızın varoluş alanlarını da koruduğumuzun bilincine varalım. Allah bir daha bize böyle bir acı göstermesin. Ümit ederim ki bu acıdan herkes, hepimiz gerekli dersleri alırız ve her türlü felakete karşı hazırlıklı olmayı başarabiliriz.