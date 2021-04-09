AKP’li meclis üyesi ‘rant ve usulsüzlük var’ dedi partisinden istifa etti

Manisa'da AKP'li Yunusemre Belediyesi ile AKP teşkilatı arasında rant kavgasının yaşandığını ve belediyede birçok usulsüzlüklere şahit olduğunu iddia eden Yunusemre Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi Hamza Durmuş partisinden istifa ettiğini sosyal medyadan açıkladı.

BELEDİYEDEKİ USULSÜZLÜKLERDEN SÖZ ETTİ

Durmuş sosyal medyada yaptığı açıklamada, AKP'li Yunusemre Belediyesi'nde usulsüzlüklerin yaşandığını ve partisinin genel merkezinin yaşanan usulsüzlükleri bilmesine karşın ses çıkarmadığını iddia etti.

Uzun yıllar AKP gençlik kollarında ve Yunusemre ilçe teşkilatında görev yaptığını ve son iki yıldır belediye meclis üyeliği yaptığını dile getiren Durmuş, sosyal medyasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Son iki yıl belediye Meclis üyeliği yaptığım dönemde seçimlerin ardından 2019 krizi ve ardından 2020 Covid salgınının başlamasıyla birlikte belediyemizde son iki yıldır alınan kararlarda bölgemde bulunan taşınmazların hunharca satılması, gereksiz olan spor kulübünün çılgınca harcamaları, imar ve inşaat alanındaki doğrudan teminler ve usulsüz ihaleleri içinde bulunduğum siyasi partimin görmesine ve rahatsızlıkların genel merkezin bilmesine rağmen ‘kol kırılır yen içinde kalır' baskısından dolayı rahatsızlığım hat safhaya ulaştı.

“MİLLETVEKİLLERİ BU SAVAŞA GÖZ YUMUYOR”

Sosyal medyasındaki açıklamasında AKP'li Yunusemre Belediyesi ile AKP teşkilatı arasında bir savaş olduğunu iddia eden belediye meclis üyesi Hamza Durmuş şu ifadeleri kullandı:

* Belediye Meclis üyesi olarak vermiş olduğum önergelerin ve itirazlarımın grubumda kabul görmemesi, başkanın ve idareci kısmının teşkilatla savaş içinde olması, vekillerin bu savaşa göz yumması, tabanın parti içindeki olaylardan rahatsız olması, bunun üzerimde büyük vebali olduğunun bilincindeyim.

* Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kadar mücadele etmesine rağmen Yunusemre Belediyesi'nin rantları doğrultusunda başkanın ve avarelerinin ihya olma isteği ve bu kadar usulsüzlüğü göz ardı edemeyeceğim.”

“RANT KAVGASI BANA VE BÖLGEME ZARAR VERECEK”

AKP'li Yunusemre Belediyesi ile AKP teşkilatı arasında rant kavgası yaşandığını ve bu kavganın kendisine zarar verdiğinin altını çizen Hamza Durmuş son olarak istifasını şu şekilde dile getirdi:

* Gelecek nesillerin vebalinin ağırlığı altında kalmaktan sakındığım için ve bunu yüzlerce kez sorumlu olduğum teşkilatım ve bu usulsüzlüğü yapan belediye başkanı ve özel kalemi defalarca ikaz ettim, maalesef ilçemiz bir adam üzerinden gelecek nesillerin emanetini heba etmemeli.

* Anladığım kadarıyla teşkilat ve belediye arasındaki rant kavgasının bitmeyeceği bana ve bölgeme zarar vereceği kanaatindeyim. 08/04/2021 tarihinden itibaren mensubu olduğum siyasi partim AK Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugünden itibaren belediye Meclis üyeliğime bağımsız olarak devam ediyorum.