Annelerinin yasak aşkı iki kardeşin sonu olmuş

Başkentte cesetleri 9 yıl sonra hobi bahçesine gömülmüş halde bulunan iki kardeş O.B.K. ile Ö.Ç.B.K.’nin annesi F.G. ile sevgilisi İ.T. ve onun oğlu olan A.T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetin, F.G. ile İ.T. arasında yaşanan yasak aşkın anlaşılmaması için gerçekleştirildiği öğrenildi.

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Başkentte, 2011 yılından beri kayıp olarak aranan ağabey O.B.K. ile 2013 yılından beri kendisinden haber alınamayan kardeşi Ö.Ç.B.K.'nin bulunamamasının ardından iki kardeşin öldürülme ihtimali üzerinde duran Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği konuyu devraldı.

Kurulan özel ekiplerce konunun aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren ve 2010 yılından itibaren tüm kayıtları inceleyen ekipler, cinayeti kardeşlerin annesi olan F.G., sevgili İ.T. ile oğlu A.T.'nin işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

HOBİ BAHÇESİ ALIP SATTILAR

Üç şahsı yakın takibe alan ekipler, F.G. ve sevgilisi İ.T.'nin 2009 yılında Ayaş ilçesindeki hobi bahçelerinden arsa aldığını fakat üzerinden çok zaman geçmeden ederinin çok altında sattığını tespit etti.

Tespit üzerine şahısları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şahısların kendi aralarında yapmış olduğu telefon görüşmelerinde şifreli bir şekilde hobi bahçesinden bahsettiklerini saptayarak söz konusu bahçelerden kılık değiştirme yöntemiyle ev kiraladı.

POLİS HOBİ BAHÇESİ KİRALAYIP YAKINLIK KURDU

Kendi bahçesine gelen İ.T.'ye yardım etme bahanesiyle komşuluk ilişkisi geliştiren Cinayet Büro ekipleri, cinayetin yasak aşk cinayeti olup olmasının belirlenmesi üzerine İ.T.'nin bahçesinde gizlice ceset arama çalışmaları yürüttü. Diğer şüpheli A.T.'nin de Kütahya'ya taşındığını belirleyen ekipler, şüphelinin telefon takibine takılmamak için sürekli farklı hatlardan görüşmeler yaptığını tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Şüphelileri, Ankara ve Kütahya illerinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla yakalayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette alınan ifadelerinde suçlarını itiraf eden zanlılardan İ.T., O.B.K.'yi 2010 yılında piknik yapma bahanesiyle hobi bahçesine götürdüğünü ve pompalı tüfekle başından vurarak öldürdüğünü, cesedi de cinayetin işlendiği hobi bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

ANNESİ YEMEĞİNE UYKU HAPI KOYDU, SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ

Zanlılar, olayın ardından 1 sene geçmesinin üzerinden abisinin nerede olduğunu sorgulayan küçük kardeş Ö.Ç.B.K.'nin ise annesi F.G. tarafından yemeğine uyku hapı konulduğu, ardından da İ.T. ile A.T. tarafından başına inşaat demiriyle vurarak öldürdüklerini ve aynı hobi bahçesine çukur kazarak gömdüklerini itiraf etti.

Bahse konu hobi bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında iki gence ait olduğu belirlenen kemik parçalarının bulunduğu, ikinci cinayetin işlendiği oda ile 22 farklı noktada yapılan çalışmalarda öldürülen iki gence ait olan izlerin bulunduğu belirtildi.

FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

Zanlıları yakalamak için bir sene önceden çalışmalara başlayan ve faili meçhul cinayetleri aydınlatmakta uzman olan polis ekiplerince şüphelilerin suçlarını itiraf etmeleri için geçtikleri yerlere kayıp gençlerin fotoğraflarını yerleştirdikleri, yanlarına komşu olarak sızıp güvenlerini kazanıp psikolojik yöntemler uyguladıkları ifade edildi. (İHA)

