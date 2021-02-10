Ayasofya ‘baş imamı’ anayasadan laikliğin çıkarılmasını istedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘yeni anayasa’ çıkışı sonrası yapılan yorum ve tartışmalara çarpıcı bir çağırı eklendi. Ayasofya’ya “baş imam” olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek kanunları hedef aldı.

BOYNUKALIN’DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Boynukalın, sosyal medya hesabından yeni anayasa çalışması hakkında tartışmalı bir değerlendirmede bulunarak Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden biri olan laikliğin yeni anayasada yer almamasını istedi. Boynukalın “#AnayasadaİslamOlsun” etiketiyle yaptığı paylaşımında, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” ifadelerini kullandı.

“VESAYETİN EN BÜYÜĞÜ BAZI KANUNLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİN TEKLİF DAHİ EDİLEMEMESİDİR”

Boynukalın bir diğer paylaşımında ise Anayasa Mahkemesi’nin kendisini vesayet kurumu olarak görmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa Mahkemesi aslında 1960 darbesinden sonra bir vesayet kurumu olarak kurulmuştu; geçmişte de bir çok haksız karara imza attı; artık günümüzde kendisini bir vesayet kurumu olarak görmemeli ve o tarzda hareket etmemelidir.

Anayasa’da var olan vesayetin en büyüğü bazı kanunların değiştirilmesinin teklif dahi edilememesidir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletinse milletin anayasasını istediği zaman değiştirme hakkına sahip olması gerekir. Milletin böyle bir hakkı yoksa o zaman hakimiyet milletin değil”

SİFİL’E DESTEK VERMİŞTİ

Boynukalın, daha önce de Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil’in Diyanet’e yaptığı “Yılmaz Özdil’in ve Cüneyt Akman’ın cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın” çağrısına destek vermişti.