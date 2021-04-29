Çalışma izin belgesi başvuru ekranı e-Devlet’te açıldı! İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı çalışma izin belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığının ve başvuru ekranının e-Devlet’te açıldığını belirtti.
Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-Devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme zaman zaman erişimde güçlük yaşayan vatandaşların endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı kaydedildi.
“HER TÜRLÜ TEDBİRİMİZİ ALDIK”
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
* İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri, 2 Mayıs Pazar günü saat 24:00’e kadar geçerli olacak.
* Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilir.
* Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık.