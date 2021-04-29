Çalışma izin belgesi başvuru ekranı e-Devlet’te açıldı! İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı çalışma izin belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığının ve başvuru ekranının e-Devlet’te açıldığını belirtti.

Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-Devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme zaman zaman erişimde güçlük yaşayan vatandaşların endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı kaydedildi.

“HER TÜRLÜ TEDBİRİMİZİ ALDIK”

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri, 2 Mayıs Pazar günü saat 24:00’e kadar geçerli olacak.

* Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilir.

* Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık.

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