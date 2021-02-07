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Erdoğan’ın posterini yakan kişiye gözaltı

Ankara'da trafo binasının üzerindeki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yakan Halis B. (26), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Güncellenme: 20:17, 07/02/2021
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Erdoğan’ın posterini yakan kişiye gözaltı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde, trafo binasının dış cephesinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın posterini yakmak isteyen Halis B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

REKLAM AMAÇLI KAPLANAN POSTER

İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında, AKP İl Başkanlığı tarafından reklam amaçlı trafo merkezi üzerine kaplanan Erdoğan’ın posterinin zarar gördüğü ifade edildi.

Gözaltına alınan Halis B.’nin Erdoğan’ın fotoğrafını yakmak istediğini itiraf ettiği belirtildi. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde (AMETEM) tedavi gördüğünü belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA

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Yayınlanma Tarihi:20:16,