Hatay’da baltalı dehşet: Çevredekilerin duyarsızlığı pes dedirtti

Hatay’da gözü dönmüş bir şahıs, elindeki balta ile kaldırımdaki kadına saldırdı. Olaya, çevredeki vatandaşların müdahale etmemesi pes dedirtirken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Can ÇAPAR

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şahıs, elindeki kesici aletle, kaldırımda denk geldiği kadına saldırdı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir kadının yardım isteyerek kaldırımda oyun oynayan 5 kişinin yanına geldiği görülüyor.

Kendisini saldırgandan korumalarını istiyor. Kadın, oyun oynayan 5 kişinin duyarsız kaldığını görünce çaresizce sağa sola koşmaya, yardım istemeye çalışıyor.

Ancak kadının çabaları sonuç vermiyor. Saldırgan yolun karşısından gelip elindeki kesici aletle, oyun oynayan 5 kişinin yanında sıkıştırdığı kadına zarar veriyor.

Kadın aldığı darbelerle yere düşerken saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Olay yerindeki 5 kişi ise olayı sadece izlemekle yetiniyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından Hatay Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada saldırganın yakalandığı, kadının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16:00 sularından Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır.

* Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini “sıfır tolerans” ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz.