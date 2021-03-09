HES kodu olmayan çarşı ve caddelere giremeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20-26 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 107,43 olarak kaydedildiği Edirne'de, 27 Şubat-5 Mart verilerinde korkutan artış yaşandı ve vaka sayısı yüz binde 180,01'e ulaştı. Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Saraçlar Caddesi ve Çilingirler çarşısının bariyerlerle kapatılıp giriş yapan vatandaşlara HES kodu sorulması zorunluluğu kararı getirdi.

HES KODU OLMAYAN GİREMİYOR

Kararın ardından cadde ve çarşı bariyerlerle kapatıldı. Girişlerin kontrollü şekilde sağlandığı yerlerde polis ekipleri tarafından vatandaşların HES kodu kontrol ediliyor. HES kodu olan vatandaşların girişine izin verilirken HES kodu olmayan vatandaşların girişine izin verilmiyor.

Denetimlerin ardından cadde ve çarşılardaki kalabalığın sona erdiği görüldü.

HES KODU NASIL ALINIR?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

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