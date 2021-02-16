İl il vaka sayısı: Sağlık Bakanlığı illerin vaka sayısını paylaştı

Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve binlerce fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüsü Türkiye'de yayılıyor. Paylaşılan haritaya göre vaka yoğunluğunun Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun ve Tokat'ta daha fazla olduğu görüldü.

İL İL VAKA SAYISI

Paylaşılan 8-14 Şubat 2021 haftasının vaka sayısına göre, her 100 bin kişide İstanbul'da 60.19, Ankara'da 35.49 vaka tespit edildi.

Tabloya göre Trabzon'da 228.02, Rize'de 202.44, Ordu'da 194.42, Giresun'da 184.34, Samsun'da 171.29, Tokat'ta 118.52 vaka tespit edildi.

Haftalık tabloda dikkat çeken diğer iller ise Osmaniye, Karaman ve Adıyaman oldu. Haftalık ortalama Osmaniye'de 139.81, Karaman'da 103.16, Adıyaman'da ise 100.55 vaka tespit edildi.

“YERİNDE KARAR DÖNEMİNDEYİZ”

“Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz” diyen Koca, yerinde karar döneminde olunduğunu ifade etti.

Öte yandan, vaka sayılarının Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfası olan ‘covid19.saglik.gov.tr' adresinden canlı yayınlandığı aktarıldı.