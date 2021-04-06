İzmir’de 91 kaçak göçmen böyle bulundu

Torbalı Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Çapak Mahallesi’ndeki 2540 Sokak’ta bulunan depoda, konteynerler içinde kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese, saat 10.30 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, 1’i TIR üzerinde yüklü 3 konteyner içinde, bisküvi kolilerinin arkasına saklanan 91 kaçak göçmeni yakaladı.

OYUNCAK BEBEĞİNİ ELİNDEN BIRAKMADI

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu; İran, Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmenler, Torbalı Belediyesi’ne ait otobüslere bindirilerek, jandarma karakoluna götürüldü.

Göçmenlerin, buradaki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği kaydedildi. Kaçak göçmenler arasındaki kız çocuğunun ise oyuncak bebeği elinden bırakmadan otobüse bindiği görüldü.

DEPO DÜN KİRALANMIŞ

Öte yandan yapılan incelemede, kaçak göçmenlerin, havasızlıktan bitkin halde oldukları ve tuvalet ihtiyaçlarını pet şişelerle giderdikleri belirlendi. Jandarma, nakliye firması yetkililerinin bilgisine başvururken, deponun dün kiralandığı tespit edildi. Depoyu kiralayan kişi veya kişilerin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

‘GECE YARISI BİNDİRİLMİŞLER’ İDDİASI

Nakliye firması yetkililerinin, konteynere akşam saatlerinde bisküvi kolilerini yüklediklerini söylediği, kaçak göçmenlerin ise gece yarısı getirilip, kendilerinin bilgisi olmadan konteynerlere bindirildiğini ileri sürdüğü öğrenildi.



Kaçak göçmenlerin, önce konteyner içinde İzmir Limanı’na, buradan da gemiyle İtalya’ya yasa dışı yollardan götürülmeye çalışıldığı belirlendi. İncelemesini sürdüren jandarma, konteynerde parmak izi çalışması yaptı. Kaçak geçişi düzenleyen organizatörlerin tespit edilip, yakalanması için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi. (DHA)