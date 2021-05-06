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Kadını önce boğmak sonra da yakmak istediler! 11 gün sonra acı haber

Bağcılar’da önce boğulmak istenen ve sonra yakılarak altınları gasp edilen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede olaydan 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Güncellenme: 22:59, 06/05/2021
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Kadını önce boğmak sonra da yakmak istediler! 11 gün sonra acı haber

Bağcılar Güneşli Mahallesi 1262. Sokak üzerindeki bir evde 25 Nisan günü yaşanan olayda, Gülcemal Coşar (71), anaokulunda yönetici asistanı olan G.A. tarafından önce eşarpla boğulmaya çalışılmış, daha sonra da kolundaki altınları gasp edilerek yakılarak öldürülmek istenmişti.

Olayın ardından G.A. kaçarak kayıplara karışırken, yaşlı kadın ise oğlu ve kızını arayıp yardım istemiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

11 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardandın olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.A. gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Gülcemal Coşar, 11 gün sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. İHA

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Yayınlanma Tarihi:22:58,