Ramazan davulcusuyla 128 milyar doları sordular

CHP Kastamonu teşkilatı, Merkez Bankası’nın rezervlerini soruyla gündeme taşıma mücadelesini devam ettiriyor.

Kastamonu şivesi ile yazılan “256 kağadın yarısını nettiniz deyvesenize?” ve “Ramazan gelmiş şehrime, bölüşmeli hep birlikte, sormaktan hiç yorulmayız, 128 milyar dolar nerede?” yazılı mani şeklindeki afişleri polis tarafından indirilen CHP Kastamonu İl Başkanlığı, bu kez Ramazan davulcusuna maniyi okuttu.

DAVUL ÇALIP SORDU: 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Ramazan davulcusu, afişe yazılan maniyi davul çalıp okuyarak sokak sokak dolaştı.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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