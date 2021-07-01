Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz verilerini açıkladı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 1 Temmuz Perşembe gününün verilerine göre, 225 bin 537 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 61 milyon 12 bin 512’ye ulaştı.

5 BİN 288 YENİ VAKA VAR

Son 24 saatte, semptom gösteren 462 hastayla birlikte 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940’a çıktı. Can kaybı da 42 artarak 49 bin 774’e yükseldi.

706 AĞIR HASTA VAR

Bugün, 6 bin 219 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 300 bin 504’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısı 706, hastalardaki zatürre oranı da yüzde 3.7 oldu.

DÜN 5 BİN 496 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 30 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 522 hastayla birlikte 5 bin 496 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 45 kişi hayatını kaybederken 7 bin 191 kişi de sağlığına kavuşmuştu.