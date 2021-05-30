Taksi içinde kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı

Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde, vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntüde, bir şahsın önce ticari taksi içerisinde bulunan kadınla tartıştığı görülüyor. Şahıs daha sonra ticari taksi sürücüsü ile tartışmaya başlıyor.

Yaşanan tartışma sonrasında şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile ticari taksi sürücüsünün üzerine 4 el kurşun sıkıyor. Aldığı kurşun darbeleriyle yaralanan ticari taksi sürücüsü ise şahsın dikkatini dağıtmak için yolda bulduğu dubayı üzerine doğru atıyor. Dikkati dağılan şahıs, ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.

Ayağından yaralanan taksi sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Dehşet anlarını görüntüleyen vatandaşların ise, “polisi ara polisi ara” demesi görüntülere yansıdı. (İHA)