Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Taksi içinde kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı

Antalya’da, bindiği takside önce taksi içerisindeki kadınla tartışan şahıs, hızını alamayıp taksi şoförüne 4 el ateş etti. Taksi şoförü ise kurşuna yolda bulduğu duba ile karşılık verdi. Taksi şoförü yaralanırken, şahıs kayıplara karıştı.

Güncellenme: 12:59, 30/05/2021
HaberlerGündem

Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde, vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntüde, bir şahsın önce ticari taksi içerisinde bulunan kadınla tartıştığı görülüyor. Şahıs daha sonra ticari taksi sürücüsü ile tartışmaya başlıyor.

Yaşanan tartışma sonrasında şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile ticari taksi sürücüsünün üzerine 4 el kurşun sıkıyor. Aldığı kurşun darbeleriyle yaralanan ticari taksi sürücüsü ise şahsın dikkatini dağıtmak için yolda bulduğu dubayı üzerine doğru atıyor. Dikkati dağılan şahıs, ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.

Ayağından yaralanan taksi sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Dehşet anlarını görüntüleyen vatandaşların ise, “polisi ara polisi ara” demesi görüntülere yansıdı. (İHA)

Antalya