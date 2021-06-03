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Evlat dehşeti: Annesini dövdü, polise bıçak çekti…

Samsun'da cezaevinden izinli çıkan O.S., annesi S.S.'yi döverek, evin eşyalarını dağıttı. Kömürlüğe saklanan O.S., ihbarla gelen polislere de bıçak çekti. Oğlu gözaltına alınan S.S., "Beni ölümle tehdit ediyor" dedi.

Güncellenme: 10:54, 03/06/2021
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan ve eve alkollü olarak gelen O.S., bilinmeyen nedenle annesi S.S.'ye bağırmaya başladı.

Annesini dövüp, evdeki eşyaları dağıtan S.S., ihbar üzerine gelen polis ekibini görünce apartmanın kömürlüğüne saklandı. Polislere bıçak çeken O.S., ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. O.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Aile İçi Şiddet Bürosu'na teslim edildi.

Oğlunun kendisine sürekli kötü davrandığını söyleyen S.S. ise “Oğlum beni ölümle tehdit ediyor. Her zaman böyle, evde kırılmadık eşya kalmadı” dedi. (DHA)

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Adana aile Polis Sağlık Samsun
Yayınlanma Tarihi:10:38,