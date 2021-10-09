Muğla’da 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir günde düzenlenen 2 ayrı operasyonla 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında ilk olarak 7 Ekim saat 06:50'de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen sürat teknesi içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı gün saat 10:25'te, yine Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 20 düzensiz göçmeni de kurtardı. Böylece bir günde kurtarılan 40 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemler başlatıldı.