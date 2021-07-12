Dikkat çeken aşı açıklaması: Hedefin yarısına ulaşmış değiliz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Tayyar Şaşmaz, Covid-19 salgınının henüz sona ermediğini, devam eden bir sürecin içinde bulunduğumuzu bu nedenle koruyucu önlemlerin gevşetilmeden devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Şaşmaz, vaka sayıları yüksekken açılma kararları içerisinde risk barındırdığını, açılma kararlarının ardındaki temel etmenin sosyoekonomik dinamikler olduğunu kaydetti. Salgın sürecinin uzaması ve enfeksiyonun seyrinin yeniden yükselmesinin varyantların ortaya çıkmasına neden olacağının altını çizdi.

KORUYUCU ÖNLEMLER DEVAM ETMELİ

Rehavetin salgını yeniden yükseltebileceğini sözlerine ekleyen Şaşmaz, “COVID-19 salgını hem dünyada hem de ülkemizde bitmiş değil, hâlâ devem ediyor. Vaka sayıları yükseliyor ve bu durum varyantların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Rehavete kapılmadan koruyucu önlemlere devam etmemiz gerekiyor” dedi.

HEDEFİN YARISINA ULAŞILMADI

Aşı konusuna da değinen Dr. Şaşmaz, “Şu anda bir doz aşı yapılan popülasyon 35, iki doz aşı yapılan popülasyon ise 15 milyon. Oysa toplumsal bağışıklığı artırmak için 60 milyon insana iki doz aşısını yapmamız gerekir. Dolayısıyla hedefimizin yarısına hâlâ ulaşabilmiş değiliz” ifadelerini kullandı.