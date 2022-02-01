ABD Dışişleri’nden S-400 açıklaması: Türkiye’ye ek yaptırımlara yol açabilir

Türkiye’nin ABD’den 40 adet yeni nesil F-16 ve kit satın almasının gündemde olduğu bir dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden kritik açıklamalar geldi. Açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan olası S-400 tedariğine karşı ek yaptırımların devreye girebileceği vurgulanırken, Türkiye'ye yönelik suçlayıcı ifadeler kullanıldı.

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Türkiye'nin ABD'den 40 adet yeni nesil F-16 ve kit satın almasının gündemde olduğu bir dönemde ABD'li kongre üyeleri Gus Bilirakis ve Frank Pallone, Başkan Joe Biden'a bir mektup göndererek, Türkiye'nin F-16 satın alma talebinin geri çevrilmesi istemişti.

Mektupta, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır askeri gücü Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Güney Kafkaslar ve Kuzey Afrika'yı istikrarsızlaştırmak için kullandı. Türkiye'ye F-16 onayı vermek ölüm ve yıkımı daha da artırır” ifadeleri yer almıştı.

Bunun üzerine dün ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemini satın almasına yönelik itirazlarını yinelerken, Ankara’yı “son zamanlarda ‘Batı’da meydana gelen çatışmalara karışmak’la suçladı.

‘BÖLGESEL GÜVENLİĞİ BALTALIYOR’

ABD Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bürosu’ndan üst düzey bir yetkili, Pazartesi günü Yunan-Amerikalı Kongre Üyesi Chris Pappas’ın bir sorusuna yanıt mektubunda “Türkiye, birçok stratejik çıkarları paylaştığımız uzun süreli bir NATO müttefikimizdir. Aynı zamanda, Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye ile aynı fikirde olmadığı alanlar da var. Ankara’nın son zamanlardaki bazı çatışmalara karışması yararsız ve bölgesel güvenliği baltalıyor” dedi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Naz Durakoğlu’nun mektubunda, “Dışişleri Bakanlığı, Ankara’nın S-400’leri satın alma kararını güçlü bir şekilde onaylamadığını ifade etmeye devam ediyor ve Rus askeri teçhizatının daha fazla satın alınmasının ek yaptırımlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor” dedi.

ABD VE NATO TÜRKİYE’YE BASKI YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Hükümetin, dış politikasını ABD ve NATO hedefleriyle uyumlu hale getirmesi için Türkiye’ye baskı yapmaya devam ettiği de vurgulandı.

ABD hükümetinin Ankara’dan yeni F-16 savaş uçakları satın alma ve filosu için yükseltme talebine verdiği yanıtla ilgili olarak da açıklama yapan Durakoğlu, “Bakanlık, önerilen satışı inceleme sürecinin henüz başında” ifadesine bulunurken, “Onaylayacak olsaydık, Kongre’ye bildirilmesi gerekecekti.” dedi.

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