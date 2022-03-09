ABD, Polonya’nın Ukrayna’ya savaş uçağı gönderme önerisini reddetti

ABD, Polonya’nın savaş uçaklarını ABD'nin Almanya'daki üssü üzerinden Ukrayna’ya teslim etme önerisini “tüm NATO ittifakı için ciddi endişe doğuracağı” gerekçesiyle reddetti.

Sozcu.com.tr

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ABD, Polonya'nın elindeki tüm MiG-29 savaş uçaklarını ABD aracılığıyla Ukrayna'ya teslim etme önerisini reddetti.

Polonya, sürpriz bir öneriyle ordu envanterindeki tüm MİG-29 uçaklarını derhal ve ücretsiz olarak ABD’nin Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’ne taşımaya ve ABD hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de daha önce Batılı ülkelere Rus işgaline karşı ülkesine savaş uçağı verilmesi çağrısında bulunmuştu.

“NATO İÇİN ENDİŞE YARATIR”

Ancak ABD, Polonya'nın teklifini “tüm NATO ittifakı için ciddi endişe doğuracağı” gerekçesiyle reddetti. Pentagon sözcüsü John Kirby, savaş uçaklarının ABD-NATO üssünden Ukrayna'ya havalanmasının tüm ittifak açısından endişe yaratacağını söyledi. Önerinin zorlu lojistik sıkıntılara yol açacağını belirten Kirby, Polonya'yla istişarelere devam edeceklerini kaydetti.

Ukrayna, hava gücü açısından Rusya karşısında zayıf durumda ve envanterinde Sovyetler döneminden kalma eskiyen MiG-29 ve Sukhoi-27 savaş uçakları bulunuyor.

Öte yandan Kiev'e doğrudan savaş uçağı vermek Batılı ülkeler açısından ciddi riskler yaratıyor. Rusya daha önce Ukrayna'ya hava desteği sağlayan ülkeleri “savaşın bir parçası” olarak göreceği uyarısında bulunmuştu.

NATO da Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olmadığını belirterek ülkeye asker göndermeyeceğini ve Rusya'yla savaşa doğrudan katılmayacağını açıklamıştı.

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