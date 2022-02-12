Dışişleri’nden Ukrayna için seyahat uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu bölgeleri için seyahat ve güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.

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Ukrayna-Rusya krizi giderek tırmanırken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan önemli bir uyarı geldi.

Bakanlıktan, Ukrayna’nın doğu bölgeleri için yapılan seyahat ve güvenlik uyarısında, Türk vatandaşlarına çağrıda bulunuldu.

‘MECBUR KALMADIKÇA SEYAHAT ETMEYİN’ TAVSİYESİ

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir.

* Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.

* Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.

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