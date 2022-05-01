Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili çarpıcı açıklama: Biz davet etmedik

Hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a giderek temaslarda bulunurken bugün Suudi Arabistan devlet televizyonundan çarpıcı bir yorum geldi. Yayınlanan haberde, Ankara'nın açıkladığı gibi Suudi Arabistan yönetiminin bir daveti olmadığı öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar ilk kez gerçekleştirdiği Suudi Arabistan temasları gündemden düşmüyor…

Cemal Kaşıkçı davasının kapanarak Suudi Arabistan’a devredilmesi sonrasında gerçekleşen ziyaret ile ilgili Suudi Arabistan devlet televizyonundan çarpıcı bir iddia geldi. Akıllara Cidde’de Erdoğan’ın Prens Selman’a sarıldığı karelerle kazınan ziyaret ile ilgili iddiayı Suudi Arabistan’ın resmi televizyonu Al-İkhbariya öne sürdü.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara, Suudi Arabistan’ın daveti üzerine ziyaretin gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Fakat Suudi Arabistan’ın resmi medya kuruluşu Al-İkhbariya, ziyaretin Erdoğan’ın isteği üzerine gerçekleştiğini aktardı.

Haberde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret etmek isteğini gerçekleştirmek için Cidde’ye gitti” denildi.

2017’den beri ilk kez gerçekleşen ziyaret ile ilgili olarak, “Erdoğan tekrar tekrar Krallık’ı ziyaret etmek istediğini dile getirdikten sonra bu amacına 5 yıl sonra ulaştı. Suudi liderlerle diyaloğun önemi göz önünde bulundurulursa, Erdoğan’ın bu ziyarete Arap dünyasındaki ülkelerle ilişkileri yeniden sağlamak için ihtiyacı vardı” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce resmi Twitter hesabından “Hâdimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik” demişti.

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