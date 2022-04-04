Finlandiya: Birkaç haftaya NATO’ya başvurabiliriz

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO'ya katılabileceğinin sinyalini verdi.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında çok net açıklamalarda bulundu. Marin, Finlandiya’nın birkaç hafta içinde NATO’ya girmek için resmi başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Daha önce Rusya, Helsinki’nin NATO’ya girmesi durumunda karşılık verebileceğini açıklarken Marin, “Finlandiya’nın Rusya ile ilişkisi Putin’in geçen ay Ukrayna’ya askerlerini gönderme kararıyla değişti” dedi. Finlandiya ile Rusya yaklaşık 1335 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.

Marin, “Aklımızdaki hedefi hatırlamalıyız. Her koşulda Finlandiya’nın ve Fin halkının güvenliğini sağlamak” dedi. Finlandiya’da geçen hafta yapılan bir anket çalışmasında halkın yüzde 61’i NATO’ya katılmayı desteklerken, geçmişte NATO’ya katılmayı destekleyenlerin oranı yüzde 20-25 seviyelerindeydi.

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