Kuzey Kore’den bir hafta içinde ikinci füze denemesi

Füze denemeleri nedeniyle uluslararası tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, 2022’ye hızlı başladı ve bir hafta içinde ikinci füzesini de fırlattı. Komşu ülkeler bunun bir balistik füze olabileceğinden endişeli. Kuzey Kore lideri Kim, geçen hafta orduyu genişletme sözü vermişti.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, uluslararası tepkilere rağmen 6 gün içinde ikinci defa füze denemesi yaparak dikkatleri yine üzerine çekti.

Ülkenin geçen hafta yaptığı tanımlanamayan füze denemesi balistik füze fırlatıldığı endişelerine yol açmış, birçok ülke denemeyi kınamıştı.

Geri adım atmayan Kuzey Kore ise bunun bir hipersonik füze olduğunu ve başarıyla fırlatıldığını duyurmuş, Devlet Başkanı Kim Jong-un da orduyu genişleteceklerini ve askeri kapasiteyi geliştirmeye devam edeceğini söyleyerek Güney Kore ve müttefiki ABD'ye gözdağı vermişti.

Güney Koreli askeri yetkililer ise hipersonik füze açıklamasına şüpheyle yaklaşmış ve Kuzey Kore’nin son füze denemesinin başarısız olmuş olabileceğini, bunun ülkenin balistik füze alanındaki yetersizliğini ortaya koyduğunu öne sürmüştü

JAPONYA BAŞBAKANI KINADI

Bununla ilgili tartışmalar ve eleştiriler sürerken Kuzey Kore, sabah erken saatlerde bir füze denemesi daha gerçekleştirdi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'den okyanusa fırlatılan ve 700 kilometre uzaklıkta Japonya yakınlarına düşen bu füzenin bir balistik füze olabileceği belirtildi.

Japonya hemen tepki göstererek denemeyi kınadı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, “Kuzey Kore'nin füze fırlatmaya devam etmesi çok çok üzücü” dedi.

Birleşmiş Milletler,(BM) geçen hafta Kuzey Kore'nin füze denemesine vereceği tepkiyle ilgili görüşmeleri daha yeni tamamlamıştı. BM kararlarına göre Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer füze denemesi yapması yasak.

KİM ‘ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYORUZ’ DEMİŞTİ

Kuzey Kore son yıllarda füze denemelerini önemli ölçüde artırdı. Ülkenin yasağa rağmen geçen ekimde denizaltından fırlattığı balistik füze uluslararası toplumu ayağa kaldırmış, Kuzey Kore ise ABD'yi fazla tepki göstermekle eleştirmişti.

Pyongyang, füze denemelerini ülkede Covid-19 sınırlamaları nedeniyle gıda sıkıntısının açlık riski yarattığı bir dönemde gerçekleştiriyor. Kim Jong-un, bir süre önce partisinin genel kurulunda ölüm kalım savaşı verdiklerini söylemişti.

Kuzey Kore ve ABD arasındaki nükleer görüşmeler 2019'da başarısızlıkla sona ermişti ve o dönem ABD Başkanı olan Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları hafifletmeyi reddetmesi sonucu ilişkiler yeniden gerilmişti.

Joe Biden yönetimi, koşulsuz olarak masaya oturmaya hazır olduğunu belirtirken Kuzey Kore, ABD ve diğer ülkeler düşmanca politikalardan vazgeçmezse masaya oturmayacağını açıklamıştı.

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