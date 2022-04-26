Lavrov: Nükleer savaş riskini hafife almayın

Rusya-Ukrayna savaşı iki ayı geride bırakırken çatışmanın bir nükleer savaşa evrilebileceği endişesi de varlığını koruyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan bu konuda önemli açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkeleri Ukrayna'da bir nükleer savaş çıkabileceği konusunda uyardı. NATO'nun Rusya'yla Ukrayna üzerinden bir vekalet savaşı yürüttüğünü kaydeden Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevkiyatının çok tehlikeli olduğunu savundu.

Rus First Channel kanalında yayınlanan kapsamlı röportajında Lavrov, Ukrayna'yla ateşkesin büyük oranda sahadaki askeri duruma bağlı olduğunu belirtti. 3. Dünya Savaşı'ndan ve nükleer çatışmadan kaçınmak için Rusya'nın elinden geleni yaptığını kaydeden Rus bakan, “Şu anda bu konuda belirgin bir risk var. Tehlike ciddi ve gerçek. Bunu hafife almamalıyız” dedi.

“ABD BİZİMLE TEMASINI KESTİ”

Lavrov ayrıca ABD'yi Rusya'yla diyalogdan kaçınmakla eleştirerek “Ukrayna'daki Rusları savunmak zorunda kalmamız nedeniyle ABD bizimle olan temasını tamamen kesti” diye konuştu. Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya gelişmiş silah vererek savaşın uzamasını amaçladığını yineledi ve “Bu silahlar Rusya için meşru hedeftir” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukraynalı yetkililerin de ateşkes müzakerelerinde iyi niyetli davranmadığını, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin tıpkı İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi görevini ciddiyetle yapmak yerine halka oynadığını ve rol yaptığını söyleyerek eski bir komedyen olan Zelenskiy için “İyi bir aktör” dedi.

İlginizi Çekebilir CIA Başkanı: Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir

İlginizi Çekebilir Rusya'nın eski dışişleri bakanından Putin'in nükleer silah kullanımı ile ilgili açıklama