Rus gazeteci: Ya Ukrayna’da kazanırız ya da 3. Dünya Savaşı başlar

Ukrayna’daki işgali sürdüren Rusya’dan olası bir nükleer savaşla ilgili gerilimi artıracak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kremlin’e en yakın isimlerden Rus RT kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Devlet Başkanı Putin’in yenilgiyi kabul etmektense nükleer savaş başlatmayı tercih edeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya devlet televizyonunda nükleer savaş olasılığıyla ilgili bir tartışmada konuşan Rus RT kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, nükleer bir çatışmanın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kaybetmesinden daha olası olduğunu savundu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Kremlin'e yakın gazetecilerden biri olan Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yenilgiyi kabul etmektense nükleer savaşı tercih edeceği yorumunda bulundu. Rus gazeteci, “Ya Ukrayna'da kazanırız ya da Üçüncü Dünya Savaşı başlar. Ülkemizi ve liderimizi düşündüğümüzde Üçüncü Dünya Savaşı olasılığı daha yüksek” dedi.

“HEPİMİZ ÖLECEĞİZ”

Simonyan, “Bu beni korkutuyor. Ama durum bu. Yine de Batı ölürken biz cennete gideceğiz. Bir gün hepimiz öleceğiz” diye konuştu. Simonyan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada da İngiltere'nin Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıları desteklemesini eleştirerek “Bize nasıl bir seçenek bırakıyorsunuz aptallar? Ukrayna'dan kalanların tamamen yok olması mı? Ya da bir nükleer saldırı mı” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da önceki gün yaptığı açıklamada nükleer savaş olasılığının gerçek bir tehlike olduğunu söylemişti. Ukrayna işgalinin ardından nükleer silahlarını savaşa hazır hale getiren Rusya'nın geçen hafta “Şeytan II” isimli nükleer füzesini denemesi gerilimi artırmıştı.

İlginizi Çekebilir Lavrov: Nükleer savaş riskini hafife almayın

İlginizi Çekebilir Rusya tehdit etti: NATO ülkelerini vururuz