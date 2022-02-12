Rusya’dan ABD’ye ‘propaganda kampanyası’ suçlaması

Son dönemde dünya siyasetine damga vuran Ukrayna krizi ABD’nin ‘Rusya Ukrayna’yı her an işgal edebilir’ açıklamasıyla hızla tırmanırken, Moskova Washington’ı propaganda kampanyası düzenlemekle suçladı.

Sozcu.com.tr

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ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la telefonda görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönünde propaganda kampanyası yürüttüğünü söyledi.

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre Lavrov, ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvelik taleplerini görmezden geldiğini de ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova da, “Kiev yönetimi veya üçüncü ülkelerin muhtemel kışkırtıcı eylemlerine karşı Ukrayna’daki Rus diplomatik temsilciliklerinde personel sayısının uygun hale getirilmesi yönünde karar aldık. Büyükelçilik ve konsolosluk temel fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edecek” dedi.

Ukrayna sınırına asker yığmasına rağmen işgal iddiasını reddeden Rusya, NATO'nun bölgedeki artan askeri varlığının güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor.

ABD ve Batılı ülkeler ise, Ukrayna’daki gerilim nedeniyle büyükelçilik ve konsolosluk personellerini geri çekmeyi sürdürüyor.

ABD, son olarak Ukrayna'da kritik konumda olmayan diplomatik personele derhal ülkeden ayrılma talimatı verdi.

UKRAYNA HÜKÜMETİNDEN SUKÜNET ÇAĞRISI

Ukrayna hükümeti ise yükselen tansiyona karşı halka sakin olma çağrısı yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Şu anda sakin olmak ve birlik içinde kalmak, istikrarı tehdit edecek ve panik yaratacak eylemlerden kaçınmak çok önemli” dendi.

Açıklamada Ukrayna ordusunun gelişmeleri takip ettiği ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya hazır olduğu da bildirildi.

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