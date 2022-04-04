Seçimi kazandı, Zelenskiy karşıtı açıklamalar yaptı

Avrupa'da dün Macaristan ve Sırbistan parlamento ve başbakanlık seçimleri için sandık başındaydı. İki ülkeden de Rus yanlısı liderler sandıktan çıktı. Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban, üst üste dördüncü kez iktidara geldi. Orban, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada 'Zelenskiy'nin karşısındayız' dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 39’uncu günü yani dün Sırbistan ve Macaristan’da halk yeni liderlerini seçmek için sandık başına gitti. Macaristan’ın otoriter lideri ve uzun zamandır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Viktor Orban, ülkedeki parlamento seçimlerinde zafer ilan ederek üst üste dördüncü kez iktidara geldi. 58 yaşındaki Orban, zaferin ardından, bir konuşma yaparak seçmene seslendi. Orban, “Bu zafer o kadar büyük ki, Ay'dan bile görülüyor. Macaristan'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunduk” ifadesini kullandı. Orban, zafer konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’yi “üstesinden gelmesi gereken muhaliflerden biri” olarak nitelendirdi.

Sırbistan’da da dün yapılan yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde, henüz resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic 2’inci kez cumhurbaşkanı seçildi. Ülkesinin Avrupa Birliği üyeliğine ve Rusya’nın Ukrayna işgaline rağmen Vucic, Belgrad’ın Moskova ile olan geleneksel bağlarını sürdüreceğinin de sinyalini verdi, “Bölgemizdeki en önemli şey iyi ilişkiler, ama aynı zamanda geleneksel dostlarımızla bağımızı da koparmamak” dedi.

PUTİN’İN EN YAKIN MÜTTEFİKLERİ

İki Avrupalı ​​lider de Ukrayna işgalini başlatmadan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en yakın müttefikleri olarak biliniyordu. Ancak iki lider de savaşın dışında kalacaklarını vaad ederek seçimi kazandı.

12 yılını iktidardaki hakimiyetini pekiştirmek ve Avrupa Birliği ile demokratik değerler üzerinde çatışarak geçiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fidesz partisini üst üste dördüncü kez geçmeyi başardı.

Komşu Sırbistan’da, Aleksandar Vucic cumhurbaşkanı olarak beş yıl daha kazandı. Orban gibi Vucic de siyasi muhalefeti bastırdığı için AB’deki rakiplerinden ve ülkelerden eleştiriler aldı. Her ikisi de yakın zamana kadar Moskova ve Pekin ile bağlarını geliştirerek batılı ortakların uyarılarına karşı geldi.

ZELENSKİY DE TEPKİ GÖSTERDİ

Sonuçlar, AB’nin karşı karşıya olduğu en zorlu sorunlardan birini de ortaya koydu: Bloğun hukuk devleti standartlarına meydan okuyan ve Ukrayna gibi önemli jeopolitik konularda emsallerinden ayrılan mevcut üyeler veya adaylarla nasıl başa çıkılacağı…

Orban, 2026’ya kadar uzatılması planlanan 12 yıllık görev süresi boyunca Macaristan’ın yargı, medya ve eğitim kurumlarında kontrolü büyük ölçüde ele geçirdi. AB içinde “liberal olmayan” bir devlet inşa etme hayallerini sürdürdü. AB’nin demokratik hakları ihlal ettikleri için Macaristan’a fon sağlanması engelleme izni verildi.

Macaristan’da yapılacak oylamadan bir gün önce Zelenskiy, Orban’a atıfta bulunarak, “Avrupa’da Sayın Putin’i açıkça destekleyen tek kişi” dedi.

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