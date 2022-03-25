Ukrayna: Rusya, Kırım ile Donetsk arasında kara koridoru oluşturmayı başardı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım ile Donetsk bölgesi arasında kara koridoru oluşturduğunu söyledi.

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Ukrayna Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki topraklardan Kırım’a bir kara koridoru oluşturmayı kısmen başardığını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir gönderide, “Rusya, geçici olarak işgal edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti ile Donetsk bölgesinin bir kısmı arasında bir kara koridoru oluşturmada kısmen başarılı oldu” ifadeleri kullanıldı.

Rusya, 2014 yılında Ukrayna’dan Kırım’ı ilhak etmişti.

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