Yunan bakanın elektrik faturası açıklamasına tepki

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, yüksek elektrik faturaları nedeniyle yaptığı “Yüksek elektrik faturalarından bende mağdurum, gerekirse sizde termosifonları kapatın” açıklaması sert tepkilere neden oldu. Skrekas sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas yüksek elektrik faturaları nedeniyle ANT1 Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

“TERMOSİFONLARI KAPATIN BİR AMPULU SÖNDÜRÜN”

Skrekas açıklamalarda vatandaşları enerji tasarrufu yapmaya çağırarak “Elektrikten tasarruf etmek için çabalamalıyız. Termosifonu kapatmayı unutmuyoruz. Fazladan bir lamba bile açık bırakmıyoruz. Bütün bunlar neticede cebimizden çıkıyor' dedi.

“BEN DE YÜKSEK FATURA MAĞDURUYUM”

Skrekas açıklamasının devamında ise hükümetin vatandaşa elektrik yardımı yaparak destek olduğunu belirterek, “Benim şahsen 4 aylık aynı tüketim için geçen yıl 280 Euro öderken, bu yıl 340 Euro ödedim. Hükümetin ekonomik desteği olmasaydı 410-420 Euro ödeyecektim” diye konuştu.

“KONUŞURKEN YA YALAN SÖYLÜYOR YA VATANDAŞI TAHRİK EDİYOR”

Bakan Skreakas sosyal medyada tepki toplarken ana muhalefet partisi SYRIZA yöneticileri de bakana yönelik olarak “Sayın Skrekas konuşurken ya yalan söylüyor, ya vatandaşı tahrik ediyor. Çünkü kendisi geçen Eylül ayında elektrik faturalarında 2-3 Euro artış olacağını söylerken, şimdi bu artış 3-4 kat fazla oldu” ifadelerini kullandı.

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