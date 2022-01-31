Çimento sektöründe zam oranı belli oldu

ÇEİS ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan ve 2022-2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinde, yüzde 43 zam oranında uzlaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 2022-2023 aralığında geçerli olacak yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikalar, ülke genelindeki ÇEİS üyesi 29 kuruluşu kapsayan grup toplu iş sözleşmesinde, yüzde 43 zam oranında uzlaştı.

‘SÜRECİ BARIŞÇIL YOLLARLA TAMAMLADIK’

ÇEİS Başkanı Suat Çalbıyık, “Geride bıraktığımız sene tüm iş dünyası için zor bir dönemdi. Türkiye ekonomisinin lokomotif endüstrilerinden çimento sektörü olarak, çalışma barışının devamı için sorumluluk üstlenerek elimizden gelen tüm fedakarlığı yaptık. Aynı uzlaşmacı yaklaşımı gösteren Türkiye Çimse-İş Sendikasına da teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Sektörümüzde 2022-2023 yıllarında geçerli olacak grup toplu iş sözleşmesi sürecini, karşılıklı uzlaşma temelinde yürüterek, barışçıl yollarla ve yasal süre içerisinde tamamladık” diyen Çalbıyık, şöyle devam etti:

“Görüşmeler boyunca kurulan sosyal diyalog ve karşılıklı özveri sayesinde, 2 yıl devam edecek başarılı bir anlaşmaya daha imza attık. Üye fabrikalarımızı kapsayan yeni dönem grup toplu iş sözleşmesine göre; Türk çimento sektörü çalışanlarına ilk yıl yüzde 43 oranında, ikinci yıl ise TÜFE+2 oranında zam yapılacak. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz uzlaşma geleneğinin bozulmadan, önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini temenni ediyorum.”

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