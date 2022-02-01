Küçük yatırımcı yön bulmak için beklemeli

Analistler, kripto para birimlerindeki oynaklığın sürebileceğini öngörerek küçük yatırımcıları risklere karşı uyarıyor. Bitcoin’de yön bulabilmek için 200 günlük ortalamanın kırılması gerekiyor.

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Yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma çabalarının sınırlı kaldığı gözlenen lider kripto para birimi Bitcoin, düşüş trendini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının etkisiyle hafta içi 33 bin seviyelerine gerileyen Bitcoin haftasonu 38.000 doları kıramadı ve geri çekildi. Uzmanlar, şubat ayının kripto para birimleri için oldukça kritik bir ay olduğu konusunda uyarıyor. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü şubat ayını ikiye ayırarak, “İlk olarak Başkanlık emri ile ABD'de Hazine Sekreteri'ne devasa yetkiler gelebilir ve ikinci olarak ise SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından ABD'li bankalara kripto paralarda hizmet vermek için yetki tanımlanabilir” değerlendirmesini yaptı.

TEK STRATEJİ YANLIŞ

Bu nedenle ay genelinde tek bir strateji uygulamanın zor ve yanlış olacağını belirten Süllü, “Fed'in mart ayı toplantısında faiz artıracağı ve bunun 25 baz puan yerine 50 baz puan olacağı beklentileri hem borsaları hem Bitcoin'i olumsuz etkiliyor. Bu nedenle Bitcoin ilk olarak 38 bin dolar seviyesini sonrasında ise 200 günlük basit ortalamasını geçtiği 40 bin 600 dolar seviyesini kırmadan net bir yön işlemine girmek küçük yatırımcı açısından fazla volatil olabilir” yorumunu yaptı.

Çin Yeni Yılı etkisi olabilir

Bitcoin'de yaşanan son düşüşte Çin Yeni Yılı etkisine de işaret edildi. 1-3 Şubat tarihlerinde Çin'de ‘Kaplan Yılı'nın gelişi kutlanacak. Bunun öncesinde gece saatlerinde Asya merkezli işlemlerin başlamasıyla Bitcoin'de satışlar görüldü.