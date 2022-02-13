Bakan Muş: KDV indirimini yansıtmayan marketlere ağır yaptırım uygulayacağız

Gıda fiyatlarındaki KDV indirimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş temel gıdada KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Muş, yarından itibaren bu kararı fiyatlara yansıtmayan marketlere yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1’e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız” dedi.

Bakan Muş açıklamasında, “Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranını açıkladı. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararıbugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.

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