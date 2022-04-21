Tahminler tutarsa yeni model çöker

IMF’nin bu yıla ilişkin Türkiye tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda hükümetin son dönemde ortaya attığı faizleri düşürüp kuru yükselterek cari açığı azaltma tezi çökebilir.

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Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasından çıktı. 2015'te dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi olan Türkiye 21'inci sıraya geriledi. IMF, 2022'de ise Türkiye'nin 23'üncü sıraya gerilemesini bekliyor. İran dünyanın en büyük 14’üncü ekonomisi oldu. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) önceki gün yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu Verilerine göre, Türkiye 806.8 milyar dolarlık Gayri Safi Yurt içi Hasılası (GSYH) ile dünya sıralamasında 21'inci sıraya yerleşti.

TEZİN TAM TERSİ

IMF'in Türkiye ile ilgili tahminlerini analiz eden ekonomist Mahfi Eğilmez, IMF'nin bu yıla ilişkin Türkiye tahminlerinin doğru çıkması durumunda hükümetin son dönemde ortaya attığı faizleri düşürüp kuru yükselterek cari açığı düşürme tezinin tam tersinin gerçekleşmiş olacağına dikkat çekti.

IMF'nin tahminine göre geçen yıl 8.87 lira olan ortalama kur 16.37 liraya yükselirken, 2021’de 14.9 milyar dolar açık veren cari denge ise 2022’yi 39.2 milyar dolar açıkla kapatacak.

Mahfi Eğilmez kişisel blogunda yayımladığı yazısında GSYH'si en büyük ülkelerin 2015 ve 2022 yılları itibarıyla sıralamasını karşılaştırarak, Türkiye'deki çarpıcı düşüşü gözler önüne serdi.Söz konusu 7 yılda GSYH açısından çok ciddi değişiklikler olduğunu belirten Eğilmez, “Türkiye ve Brezilya, son dönemde en fazla ivme kaybı yaşamış ülkeler olurken İran en yüksek çıkışı yakalamış ülke konumuna gelmiş görünüyor” ifadelerini kullandı.

İşsizlikte düşüş beklentisi tutarsız

IMF, yıl sonu enflasyon oranını yüzde 52.4 olarak tahmin etti. Ekonomist Mahfi Eğilmez'e göre, bu tahmin gerçekleşirse mart ayı itibarıyla yüzde 61.4 olan enflasyonun bir miktar gerilemesi öngörülmüş olsa da yıl sonunda ciddi bir düşüş yaşanmasının söz konusu olmayacağı anlaşılıyor. IMF'nin işsizlik oranında ise az da olsa düşüş tahmin ettiğine dikkat çeken Eğilmez, büyüme oranının yüzde 11'den yüzde 2.7'ye düşeceği tahminiyle işsizlik oranındaki düşüş öngörüsünün tutarlı olmadığını vurguladı.

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