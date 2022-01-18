TÜRKONFED’den ‘üretim, yatırım, istihdam durabilir’ çıkışı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), yüksek enflasyon-faiz-kur sarmalının iç piyasadaki alışverişi ve dış ticareti durma noktasına getirdiğine vurgu yaptığı yazılı açıklamasında, "Finansmana erişim yoksa üretim, yatırım, istihdam ve ihracat gücümüz durabilir" ifadelerine yer verdi.

Sozcu.com.tr

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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), hızla yükselen ticari kredi faizlerinin işletmeleri zora soktuğuna dikkat çeken yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Finansmana erişim yoksa üretim, yatırım, istihdam ve ihracat gücümüz durabilir’ ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin, büyümenin sürdürülebilirliği ve kalitesi için yüksek enflasyon-faiz-kur sarmalından bir an önce kurtulması gerektiği ve öngörülebilirliği sağlaması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, “İçinde bulunduğumuz bu sarmal, pandeminin yol açtığı küresel kriz ve yapısal sorunlarımızın da etkisiyle iç piyasadaki alışverişi ve dış ticareti durma noktasına getirdi” denildi.

‘İKİ KAT ARTTI’

Firmaların işletme sermayesi ihtiyacında son bir yılda dört kata yakın artış görülen sektörler olduğunun belirtildiği açıklamada, politika faizine kıyasla bankaların ticari işletmelere uyguladığı kredi faizlerinin iki kat arttığı ifade edildi ve şöyle denildi:

“Sanayicilerimizin ve reel sektörün yatırım iştahının devam etmesi, ekonomimizin bel kemiğini oluşturan 3,2 milyonu aşkın KOBİ'mizin ayakta kalması için gerek devlet gerekse de finansa sektörü tarafında finansmana erişim kanallarının bir an önce açılması gerekiyor.”

TÜRKONFED ayrıca, çatısı altında 30 federasyon ve 284 dernek üzerinden ile 50 bini aşkın şirketi temsil ettiğini vurgulayan açıklamasında şu önerilere yer verdi:

‘KREDİ FAİZLERİ DÜŞMELİ’

Özellikle kurdaki oynaklık nedeniyle banka ve piyasa oyuncularının izlediği ‘bekle-gör' politikası, iş dünyasını zor durumda bıraktı.

Ticari kredi faizlerinde son yılların en sert artışları yaşanmış, özel bankaların faiz oranları yüzde 35'leri bulmuştur. Kamu bankalarındaki oranlar yüzde 15-17 arasında seyretse de onlar da kredi verme konusunda limitli ve iştahsız davranmaktadır.

Diğer taraftan bazı bankalar, yalnızca kendi bankalarında hesabı olan tedarikçilere ödeme yapılması koşulunu öne sürmekte, bankadan bankaya transfere veya başka bankadaki kredinin kapatılmasına izin vermemektedir.

Bu koşullarda bankaların tek taraflı oran artışına maruz kalan işletmeler herhangi bir pazarlık şansına da sahip olmadıklarından finansmana erişememektedir.

‘KGF DESTEKLİ MEKANİZMALAR DEVREYE ALINMALI’

“Özellikle yatırım ve ihracat odaklı şirketlerde KGF'nin yeniden, daha ucuz maliyetli kredi kanalını açmasına yönelik çok büyük bir beklenti oluştu. Bu kapsamda TÜRKONFED olarak, 2021 yılı Ağustos ayında açıklanan KGF destekli mekanizmaların bir an önce hayata geçirilmesini önemsiyoruz.

Talep edilen miktarın yüzde 30'unun işletme sermayesi olarak, nakit hesaba aktarılmasını, kalan yüzde 70'lik kısmın bankaların kredilendirme şeklindeki gibi fatura karşılığı alışveriş yapılan firmaya bankanın ödemesi olarak gerçekleşmesini, tıpkı kredi kartı gibi yüzde 70'lik kısmın KGF Kartı şeklinde olmasını, firmanın mal aldığı yere kartla ödeme yapmasının sağlanmasını öneriyoruz.

‘DOĞRUDAN TEMİNAT MEKTUPSUZ İHRACAT DESTEĞİ’

İhracatın geliştirilmesi, uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılması hedefiyle faaliyet gösteren Eximbank'ın verdiği kredilerin bankalardan teminat mektubu alınarak ve ancak firmaların ticari banka limitlerinden harcanmak suretiyle erişilebilmesinin yanı sıra banka kredileri ile yarışacak düzeye gelmesi de ihracatçı firmalarımızı zor durumda bırakmaktadır.

İhracatı desteklemek için Eximbank kredilerinin uygun koşullarda verilmesi sağlanmalıdır.

Eximbank'ın doğrudan teminat mektupsuz ihracat desteğine geçmesi de yararlı olacaktır.

Ekonomi yönetiminin kısa vadeli önlemler yerine yapısal sorunları çözecek politikalar geliştirmesi ve finans sektörünün üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi durumunda, 2022 yılında işletme sermayesi ihtiyacı giderilirken, reel sektörün finansmana erişim kanallarının açılması da sağlanabilir.

Aksi durumun üretim, yatırım ve istihdamı durma noktasına götürecek bir sürece yol açabileceğine dair ciddi endişelerimiz olduğu belirtmek isteriz.”

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