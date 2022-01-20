Valilere yeni lüks araç için ihale açıldı

Yayınlanan tasarruf genelgelerine rağmen valilikler lüks araç alımından vazgeçmiyor.

Ali Ekber ERTÜRK

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Edirne'de Valilik makamı, Genel Sekreterlik, İl Genel Meclisi ve Vali yardımcılarının hizmetinde bir yıl kullanılmak üzere, 5 adet araç kiralama ihalesine çıktı. Sakarya Valiliği de, Valilik Makamı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı için 3 adet arazi aracı alacak. Edirne İl Özel İdaresi'nin kiralayacağı 5 binek araçtan 2'si için 2021 ve üstü model olması, 60/40 oranlarında katlanabilen arka koltuklar bulunması, karartılmış arka camlar, en az 1460 cm3 motor, 7 ileri otomatik vites şartı aranıyor.

150 BEYGİR GÜÇ ŞARTI

Sakarya İl Özel İdaresi'nin 3 Pick-Up alımı için açtığı ihalede ise araçlar için, 150 beygir güç, en az 2 bin 393 cc hacim şartı konuldu.