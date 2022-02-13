Vatandaş yeni yıla umutsuz başladı: Torunlarımız bile borçlu doğuyor, yeter, yeter, yeter!

Tarihi enflasyon oranıyla 2021'i geride bırakan ve oldukça zor bir sene geçiren vatandaşlar, 2022’den de umudu kesti. Ekonomik sıkıntıların, umutsuzluklarının en büyük sebebi olduğunu ve 2021’deki sıkıntıların büyüyerek bu yıl da devam ettiğini belirten yurttaşlar, “2021 batmış, 2022 de batıyor, 2023 de batacak. Ümitsiz bir vaka… Doğan torunum bile borçlu doğuyor. Yeter, yeter, yeter!” diye konuştu.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan Tunç

Hayat pahalılığının zirve yaptığı 2021 yılı vatandaşlara adeta illallah ettirdi. Ancak büyüyerek devam eden ve art arda gelen zamlar vatandaşın 2022'den de ümidini kesmesine neden oldu.

Yeni yıla 1-0 geriden başladıklarını söyleyen vatandaşlar, bunun gerekçesini iktidarın yanlış ekonomi politikaları olduğunu ifade ederek, içinde bulundukları duruma tepki gösterdi.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Bakırköy Meydanı'nda vatandaşa mikrofon uzattı, “2022 sizin için nasıl başladı? 2021'e göre daha iyi bir yıl olacak gibi mi?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

‘2021 BATMIŞ, 2022 DE BATIYOR, 2023 DE BATACAK…’

Hayriye Üzün: “Korkunç başladı. Açlık, sefalet… Geçim şartları çok ağır. 70 yaşındayım, bu hale geleceğimi tahmin etmezdim. Korkunç. Nereye gidiyor bu? Ben tek olmama, evim olmasına rağmen geçinemiyorum. 2021 batmış, 2022 de batıyor, 2023 de batacak. Ümitsiz bir vaka… O bakanların ‘bir ay ondan daha iyi olacak' dediği gibi değil; her ay daha kötü olacak.”

Tekin Kubilay: “Hiç güzel başlamadı, öyle gideceğinden de eminim. Bizim durumumuz, ülkenin durumu, ekonominin durumu belli. Ben çiftçiyim, yerlerimi bıraktım geldim, ekemedim. Buralarda sürünüyorum. 3 bin liraya aldığım gübre 20 bin lira olmuş. Mazot 15 lira. Ekemedim, bıraktım geldim, buralarda sürünüyorum. Ekmeyi de düşünemiyorum, arazim hep boş. Geçim zor, geçinemiyoruz. Gerçekten çok zor.”

“2022 EKONOMİK FELAKETLE BAŞLADI”

Recep Oğuz Toksöz: “Ülkedeki ekonomik felaketle başladı. Halkın durumuna üzülmekten kendimi alamıyorum. Keşke birileri gibi cahil olsaydım da bu kadar farkında olmasaydım ve bu kadar üzülmeseydim. (2021'e göre daha iyi bir yıl olacak gibi mi?) İmkanı, ihtimali yok. O bakanların ‘bir ay ondan daha iyi olacak' dediği gibi değil; her ay daha kötü olacak.”

Kezban Arslan: “Herkes için kötü başladığı gibi bizim için de kötü başladı. Ben tekstil sektöründe satın almacılık yapıyorum. 2021'de yaşadığımız bütün hammadde sıkıntısını, Kasım-Aralık'ta dolardaki artışlardan dolayı yaşadığımız bütün sıkıntıları kat be kat 2022'nin Ocak ayında yaşadık. Bana göre 2021'e göre daha iyi bir yıl olmayacak.”

“BU KOŞULLARDA HİÇBİR ŞEY İYİ GİTMEZ”

Emre Dalkılıç: “Çok iyi başlamadı. İyi de gidecek gibi durmuyor. (Neden?) Yaşam şartları… Bizi yönetenlere çok teşekkür ederim!”

Zeki İşlek: “Zor ve sıkıntılı başladı. Ekonomik şartlar herkesi zayıflattığı gibi bizi de zayıflatıyor. (2022 daha iyi bir yıl olacak gibi mi?) Kesinlikle hayır. Bu koşullarda hiçbir şey iyi gitmez. Siyaset çok kötü. Hiçbir şey iyi gitmiyor. Suçsuz insanlar içeride (hapiste) tutulduğu sürece hiçbir şey iyiye gitmez.”

“BU KADAR SIKINTI VARKEN 2022 NASIL İYİ GEÇSİN?”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Berbat (başladı). 2021 berbat bir şekilde bittiği için 2022'de berbat başladı. Onun berbatlığı devam ediyor. Ekonomik gerekçeler sebebiyle berbat geçti… (2022 daha iyi bir yıl olacak gibi mi?) Bilmiyorum valla. Arkamızdan geliyor o berbatlık. Pembe gözlük takmış gibi olursun (iyi bir yıl olacağını umarak) öyle. Arkanda bu kadar sıkıntı varken 2022'den nasıl iyi bir şey bekleyebilirsin? Mucize lazım böyle olması için.”

“AKŞAM YATIYORUZ ZAM, SABAH KALKIYORUZ ZAM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Çok kötü (başladı). Umduğumdan daha kötü. İlerisi için hiçbir ümit görmüyorum bu şartlar altında. (Neden kötü başladı?) Daha ne olsun yavrum? Akşam yatıyoruz zam, sabah kalkıyoruz zam… Daha bunun ötesi var mı? Bu iktidarla bunun ötesi var mı? Doğan torunum bile borçlu doğuyor. Yeter, yeter, yeter! Bu iktidarla asla (düzelmez).”

“2022, 1-0 ALTTA BAŞLADI”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “1-0 altta başladı… Ekonomik sıkıntılar yüzünden. (2021'e göre daha iyi bir yıl olacak gibi mi?) İnşallah, umudumuz o. Umudumuz Türkiye'nin daha iyi olması, daha iyi şartlarda olması.”

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