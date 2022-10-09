Kiraların yüzde 200 arttığı kente ev sahiplerinden ilginç talep

Kiralarının son iki yılda yüzde 200 arttığı Gaziantep’te bazı ev sahipleri kiracılarına memur şartından sonra "Polis kiracı" şartı aramaya başladı. Bu talep ev bulmakta ve kiralarını ödemekte zorlanan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Ahmet KAYA

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Önceki yıllarda bir aylık depozit şartıyla ev kiralanan Gaziantep'te özellikle Suriyeli göçü nedeniyle ev kiralarının astronomik rakamlara ulaştı. Kentte kiralanacak ev bulunamamasının yanı sıra, ev sahiplerinin kiracılara yeni kriterler getirilmesi de tepkiye yol açtı.

Bazı ev sahiplerinin 6 ay, bir yıl peşin, depozito ve memur olma şartı koyduğu kentte, bazı mülk sahipleri tarafından SGK ve Findeks belgesi de isteniyor. Tüm bu talepler tepkiyle karşılanırken, ev sahipleri şimdi memur da seçmeye başladı. Bir çok kiralık ev ilanında kiracıların “Polis” olma şartı aranıyor.

Bu şartın getirilmesinde polislerin kısa tayin dönemi nedeniyle evden erken çıkıp, ev sahiplerine yeniden zam yapma şansı vermesinin neden olduğu belirtildi.

“MAAŞI KİRAYA VERELİM BİZ NE YİYELİM?”

Ev bulmanın iyice güçleştiği kentte, 3 bin 500 liradan başlayıp, 8-10 bin liraya kadar ulaşan kiralar nedeniyle özellikle memurlar hem ev bulmak, hem de yüksek kiraları ödemekte sıkıntı yaşadığı yaşıyor.

Gerekli denetimlerin yapılmadığından şikayet eden vatandaşlar tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Asgari ücretle çalışan bir insan 3 bin 500 TL kira öderse nasıl geçinecek? TOKİ ev yapacakmış? Bize hayal. Çünkü. Hem oturduğumuz evin, hem yapılan evin kirasını nasıl ödeyecek? Yetmezmiş gibi bir de peşinat isteniyor.”

Özellikle hükümetin ev satışlarının artışına yönelik konut kredilerindeki indirim kararının ardından konut fiyatlarında büyük bir artış olduğunu belirten vatandaşlar, “Bu yüzden kiralar da en az iki katına çıktı. İnsanlar kiralarını ödeyemiyor. Bu durumda da hem peşin ödeme miktarı talebi hem de Findeks, SGK'lı olma ve memur şartı getirildi. Şimdi ise sadece polise ev vermek istiyorlar. Peki diğer insanlar çadırda mı yaşayacak?” diyerek isyan etti.

KRİZ VAR, KİRACI SEÇİLİYOR

Emlakçılar ise, eskiden ev sahiplerinin kiracının işini, çocuk sayısını sorduklarını, bazen senet veya kefil istediğini belirterek, “Şimdi ise kriz nedeniyle ev sahipleri kiracı seçiyor. Şimdi 6 aylık, bir yıllık peşin ödeme isteniyor. Findeks notu, SGK kaydı, memur şartına şimdi polis memuru olma şartı getiriliyor. Bu durumdan hem ev sahipleri hem kiracı rahatsız. Yüksek ücretle tutulan evlerin kiraları ödenemiyor. Bu da yeni sorunlar ortaya çıkarıyor” diyor.