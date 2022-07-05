Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Temmuz 2022
Dolar 5 Temmuz 2022 Salı günü 16.94 TL'den işlem görüyor. Gelişen ülke para birimleri haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izliyor. Türk lirası dolar karşısında %0,37 oranında düşüş kaydederken en zayıf performans gösteren dördüncü gelişen ülke para birimi oldu.
Piyasalar yeni haftaya yurtiçinden gelen enflasyon verisi ile başladı. TÜİK'in açıklamasına göre Haziran'da tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 78.62 olarak gerçekleşti. Aylık bazda artış ise yüzde 4.95 oldu.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 16.94 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.694 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 5 TEMMUZ 2022
Ekonomi uzmanlarının 5 Temmuz 2022 Dolar yorumları: Dolar/TL, 10 günlük hareketli ortalama 16.85'in hemen altında işlem görmekte. Bu seviyenin geçilmesi halinde yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanabileceği kurda 17.00-17.10 bandı sonraki hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 16.75 altında 16.50'ye düşüş hız kazanabilir.