Euro için kritik gün: Gözler ECB’nin faiz kararında

Avrupa Merkez Bankası'nın bugün 11 yıldır ilk defa faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Planlanandan daha büyük bir artış da gündemde.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü para politikası toplantısında 11 yıldır ilk defa faiz artırımına gidecek; enflasyondaki artışın kontrolünü kaybetmekten endişe duyan ECB yetkilerinin daha önce planlanandan daha büyük bir artırıma gitmesi de ihtimaller arasında.

ECB’nin faiz kararı 15.15’te açıklanacak. Sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde 15.45’te bir basın toplantısı düzenleyecek.

Euro bölgesinde enflasyon iki haneli seviyelere yaklaşırken enflasyonun ECB’nin yüzde 2 olan hedefinin üzerinde kalacağına yönelik riskler artıyor.

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomisi zaten kötü etkilenen Avrupa’da ekonomik büyüme yavaşlasa hatta sert daralsa bile ECB’nin yüksek enflasyonu frenlemek için faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

ECB’de karar vericiler, bankanın ne kadar hızlı hareket etmesi gerektiği konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Bazı ECB yetkilileri ECB’nin Fed gibi diğer merkez bankalarına kıyasla geride kaldığını belirtirken, diğerleri ECB’nin adımlarının teşkil ettiği risklerin resesyon ihtimalini artırdığını ifade ediyor.

50 BAZ PUAN MASADA

ECB, daha önce politika faizini Temmuz’da 25 baz puan artırmayı, eylülde de tekrar daha büyük oranda artırıma gitmeyi planladığını teyit etmişti. Ancak konuya yakın kaynaklar enflasyon görünümünün kötüleşmesi nedeniyle ECB’nin Temmuz’da 50 baz puan artırıma gitmesinin de değerlendirildiği bilgisini vermişti.

Reuters anketine katılan ekonomistler ECB’nin 25 baz puan faiz artırımına gitmesini bekliyor ama katılımcıların çoğu bankanın aslında -yüzde 0.5 ile rekor düşük seviyede olan mevduat faizini 50 baz puan artırarak sıfıra çıkarması gerektiğini söylüyorlar.

EURO’NUN GERİLEMESİ AVRUPA’YI PANİKLETTİ

Euronun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesini görmesi de enflasyon baskılarını artırarak ECB’nin kararını zorlaştırıyor ve büyümeye zarar verecek olsa bile daha büyük faiz artırımına gitme ihtimalini yükseltiyor. 1 Euro önceki hafta 1 doların altını görmüş, parite 0,99’a kadar gerilemişti.

ECB, 50 baz puan faiz artırımına gitse bile bu adım ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen ayki 75 baz puan faiz artırımının gerisinde kalacak. Piyasalar, Fed’in aynı zamanda bu ay da 75 baz puan faiz artırımına gideceğini fiyatlıyor. (REUTERS)

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