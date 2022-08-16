AKP’li vatandaş isyan etti: Geberiyorum! Reis nerede?

Malatya’da bir vatandaş dert yandı... "Ben AK Partiliyim, CHP'ye hiç oy vermedim. Sağlıkta problem yok diyorlar, nasıl yok ya, ölüyorum, geberiyorum, randevu alamıyorum, Reis nerede?" dedi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Malatya'da bir vatandaş CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya dert yandı. “Benim derdim sağlıkla. Randevu alamıyorum” diyen vatandaş, şunları söyledi:

SAYIN BAKAN UYUMASIN

– Randevu alamıyoruz. Allah aşkına bunu bakanlarımıza, reisimize iletin. İki ay sonrasına randevu veriyorlar. Geberiyorum, ölüyorum. Sağlıkta problem yok. Nasıl problem yok ya? Sayın bBakan uyumasın.

DOKTORLAR NEREDE?

– Vallahi AK Partiliyim, namussuzum, şerefsizim AK Partiliyim… Vermiyorum oy size. Fikrimi sordunuz söyledim. Ama sağlıkta çok sıkıntılıyız ya. Emekliyiz, bir ay sonrasına randevu ne demek ya? Doktorlar nerede? Reis nerede reis? Bu sağlığı halletsin. Başka bir şey istemiyorum. Muayene olamıyorum.

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