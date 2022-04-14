“Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı” diyen Karaismailoğlu’na halktan sert tepki

Vatandaş, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Kuzey-güney pistine millet bahçesi yapılacak" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na seslendi: Milyon dolarlık pisti kır, "Orası bitti" de! Atatürk Havalimanı mı bitti, Bakan mı bitti göreceğiz.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Geçen ay bir etkinlikte “Atatürk Havalimanı’nın heba olmasına izin vermeyeceğiz. 2023 sonrasında İstanbul’un hayatına tekrar dahil edeceğiz” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti” ifadelerini kullanmıştı.

SANKİ DEDESİNDEN MİRAS KALMIŞ

Karaismailoğlu’nun bu sözlerine sert yanıt veren İmamoğlu, “Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş arkadaş ‘Atatürk Havalimanı işi bitti, orada park yapacağım, hikayesi kapandı’ diyor. Sanki dedesinden Florya’nın göbeğinde 3 milyon metrekarelik bir arazi ona miras kalmış gibi” diyerek, polemiğin dozunu artırdı.

İstanbul’un çeşitli semtlerinde vatandaşa mikrofon uzattık ve “Atatürk Havalimanı’nın kapatılması ve millet bahçesi yapılmak istenmesi sizce doğru mu?” diye sorduk. İşte aldığımız yanıtlar:

MİLYON DOLARLIK PİSTİ KIRDILAR

Metin Lamuş: Dünyanın en iyi havalimanlarından birinin milyon dolarlık pistini kırıp, “Orası bitti” demek ne demek? Kar yağınca Atatürk Havalimanı’ndan başka yere inebildiler mi? İnemediler, oraya indiler. Atatürk Havalimanı mı bitti, bakan mı bitti göreceğiz… Kapatılması doğru değil. Çok güzel bir havalimanı yapmış olabilirler ama efektif kullanamadıktan sonra… İşim olunca Sabiha Gökçen’e gidiyorum mesela.

TEK BAŞINA KARAR VERİYOR, VATANDAŞ KONUŞAMIYOR

Hüseyin Yazar: Yazık günah. Yapılan masrafa, yatırımlara yazık. Millet Bahçesi’ne gerek yok. Keşke Atatürk Havalimanı hâlâ kullanılsaydı, yenisi yapılmasaydı. Kapatılması yanlış. Ama hükümet tek başına karar veriyor. Başımızda reis var… Tek başına karar veriyor. Vatandaş konuşamıyor, sesini çıkaramıyor. Herkes rahatsız ama bir korku var insanlarda.

BÜYÜK BİR RANT DÖNEBİLİR

Anıl Bey: Atatürk Havalimanı’nın kapatılması bence büyük bir hata. Çünkü yeni yaptıkları havalimanda karda kışta nasıl sıkıntılar olduğunu hepimiz gördük. Ben oranın Millet Bahçesi olacağına da pek inanmıyorum. Orası büyük bir arazi olduğu için ve büyük bir rant dönebileceği için çok inanmıyorum… Aşırı yoğunluk olduğu dönemlerde ya da yeni havalimanına inemeyenler için Atatürk Havalimanı açık kalmalı.

YAZIK DEĞİL Mİ O PARALARA?

Selma Kılıç: Halkın sırtından çıkıyor nasılsa bu paralar! Birilerine dokunmadığı için yaparlar! Ne işe yarayacak bu park? Yazık değil mi o paralara? Kaç milyon dolar parayla yapılmıştı o havalimanı. Yeni havalimanı çok uzak. Keşke hiç yapılmasaydı. Onun ben kalıcı olacağını da düşünmüyorum.

MİLLET AÇKEN BAHÇEYE KEK YEMEYE Mİ GİDECEK?

Cengiz Güzeldere: Her tarafta millet bahçesi var zaten. Millet aç iken nasıl bu bahçeye gitsin? Kek yemeye mi gidecekler? Esnafı bir gezsinler önce. Ulaştırma Bakanı’nın görevi değil ki Atatürk Havalimanı’nı kapatmak.

Tüler Akgün: Çok üzüldüm Atatürk Havalimanı’nın kapanmasına. Ulaşımı kolaydı. Kapatılması doğru değildi.

Celal Bey: Saçma bir şey. Orası havaalanı, millet bahçesi olmaz.

BAZILARINA PEŞKEŞ ÇEKMEK İÇİN…

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Oranın kapanması, bazılarına peşkeş çekmektir. Şişli’den taksiye binen bir adam yeni havalimanına giderken dünyanın parasını verecek. Yazık günah değil mi? Halkın açlığını düşünmüyorlar, bir-iki kişinin keyfine göre hareket ediyorlar.

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