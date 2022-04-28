Bayram tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü?

Ramazan ayı sona ererken, bu kez Ramazan bayramı heyecanı başladı. Bayram tatili için 9 gün ilan edilmedi, cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için bayram tatili 5 gün yapılabilecek. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısında bayram tatili 9 gün olacağına dair bir bilgi verilmedi. Memleketlerindeki akrabalarını ziyaret edecek olanların yanı sıra bayramı tatil fırsatına çevirmeyi planlayanlar bayram tatili süresinde hayal kırıklığı yaşadı.

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İbadetlerle geçen Ramazan ayı sonrasında bayramda tatile gitmeyi ya da akrabalarını ziyarete gitmeyi planlayanlar bayram tatili süresinin uzatılmasını bekliyordu. Bayrama sayılı günler kalmasına karşın henüz bayramın 9 gün olacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’da tatil süresi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kabine toplantısında gündem maddeleri arasında yer alması beklenen bayram tatili hakkında bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilmedi. Bayram tatili 9 gün ilan edilmedi.

Bayram tatili 9 güne çıkarılmaması halinde bayram tatili 5 gün yapılabilecek. Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba