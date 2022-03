‘Çok uzun kuyruklar oluşuyordu, fiyat artırdık’ diyen genel müdüre tepki yağıyor

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Osman Uzun'un "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” sözleri siyasetçiler arasında büyük tepkiye neden oldu.

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti. Zam haberinin üstüne vatandaşlar ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

“ÇOK UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYORDU, FİYAT ARTIRDIK”

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun konuyla ilgili bir açıklamasında, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” dedi. Osman Uzun'un bu sözleri büyük tepkiye neden oldu.

TEPKİ YAĞDI

Osman Uzun'un sözlerine siyasetçilerden tepki yağdı:

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay: “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü; ‘Bizim fiyatlar düşüktü, uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle fiyatı artırdık’….. Millete hizmetkar olmaya geldik diyenler utanmayı bırakalı çok olmuştu, şimdi ileriki aşamadalar. Alay etme ve pişkinlikte sınır tanımıyorlar”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “Erdoğan, TBMM’deki grup toplantısını iptal etmiş. Çünkü batırdıkları ekonomiyle ilgili söyleyecek yalanları bitti…Bakın en son Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ne demiş? ‘Bizim fiyatlar düşüktü, uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle fiyatı artırdık.’

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: “Dış güçler devreye girmiş ve Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle et fiyatlarına %48 zam yapıldı diye düşünüyordum ki; Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun: ‘Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık’ demiş. Osman mahcup ettin bizi. Dış güçler deseydin daha iyi olmaz mıydı?”

“AÇIKÇA ALAY EDİYORLAR”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: “Utanmayı bir kenara bıraktılar, açıkça alay ediyorlar. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü: Bizim fiyatlar çok düşüktü, çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık”

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca: “Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yapıyor. Bakan Nebati, ‘Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun’ diyor. Yetmiyor, sabah akşam zam haberleri gelmeye devam ediyor. Açlık ve yoksulluk, kronikleşiyor”

“BÜROKRASİYİ GERÇEKTEN DE ALAŞAĞI ETMİŞLER”

CHP PM Üyesi Eren Erdem: “Şu açıklama sebebiyle utanan bir hükümet yetkilisi yok mu? Yahu gerçekten ahlaksızlıktır bu! Ne demek ‘fiyatlarımız sebebiyle uzun kuyruk oluyordu, kuyruk olmasın diye ete zam yaptık.’ Ne demek bu! Bu terbiyesizliğe diyecek sözü olan kimse yok mu?”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'dan; ‘Çok uzun kuyruklar oluşuyordu, bu nedenle biz fiyatı arttırdık’ açıklaması gelmiş. ‘Bürokrasiyi alaşağı ederiz’ demişlerdi, gerçekten de etmişler”

KILIÇDAROĞLU: VAHİM BİR AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün açıklamasına bu sabah yanıt verdi. Ankara Bilkent Otel'de gerçekleşen Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması'nın ardından Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

* Bu doğru bir açıklama değildir, vahim bir açıklamadır. Sayın genel müdür bunu nasıl söyledi, doğrusunu isterseniz ben de anlamış değilim ama mutfaklarda yangın olduğu belli. Et fiyatlarına zam geleceği defalarca söylendi, defalarca yazıldı. Tarım uzmanları bunu defalarca söylediler.

* Her alanda pahalılık var, her alanda zam var. Gıda fiyatlarından tutun yem fiyatlarına kadar her şeyde zam var. Dolayısıyla, iktidarın yapabileceği fazla bir şey yok, bu zammı yapıyorlar. Aksi halde Et ve Süt Kurumu batacak. Batıran kim iktidarın kendisi. Zammı yapan kim iktidarın kendisi. Fatura ise vatandaşa çıkıyor.

* Vatandaşa bir asgari ücreti kısmen arttırdılar 3 ay sürdü. 3 ay sonra o asgari ücret pul oldu yani. Dolayısıyla, bu çerçevede bakıldığı zaman samimi düşüncemi söyleyeyim bakın politik bir görüş olarak da değil artık bunlar ülkeyi yönetemiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetemiyorlar.

